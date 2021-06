Up Next

Debido a que, en la mayoría de los casos, están hechas con telas delicadas, como lana o seda, las corbatas son cosas que no debe lavar en la máquina. Esto se debe a que corren el riesgo de encogerse o perder forma y color.

Puede parecer contradictorio, pero lo cierto es que algunas manchas no son compatibles con los lavados a máquina, especialmente las hechas con productos inflamables como alcohol, aceite de cocina y gasolina.

Y quien dice lentejuelas, dice cualquier bordado delicado con partes. Estos artículos no pertenecen a la lavadora, y debido a que tienen costuras Delicadas, no dejan un ciclo de lavado intacto.

Este tipo de pieza de trabajo no se puede lavar en la máquina, ya que las plumas de las aves se pudren y ganan un mal olor.

La ropa deportiva es una de esas cosas que no se deben lavar en la máquina, ya que se estropea con la centrifugación y las altas temperaturas. Se sugiere que evite el uso de suavizante de ropa, ya que bloquea las hebras de la ropa y evita la eliminación del sudor.

Gran parte de las bolsas y mochilas no pueden ir a la máquina para la limpieza regular. Siempre revise las directrices del fabricante.

Los paños de microfibra son una de las cosas que no debe lavar en la máquina, y por una simple razón: pierden su absorbencia, que es su característica principal y deseada.

Los zapatos y las zapatillas de deporte no se lavan bien en la máquina e incluso pueden dañar el equipo. Para lavar los pares que pueden ir a la máquina y evitar averías, Coloque las piezas en una bolsa de tela y siempre agregue una pieza textil para acompañar, como una alfombra.

Familiarizarse con lo que no se debe lavar en la lavadora y evitar contratiempos. Hay artículos que incluso están prohibidos y le gustaría saber cuáles son. Ahora mira

By