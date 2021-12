Prohibición de Bitcoin India: ¡El tema de discusión entre el gobierno y el RBI (Banco de Reserva de India)!

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Recientemente se celebró una reunión entre el gobierno de Modi y el banco de reserva de la India. Ambas autoridades estuvieron presentes activamente en la reunión, hubo varias conversaciones sujetas a las criptomonedas. El Director del RBI, Shaktikanta Das, era quien estaba bastante preocupado por la locura de las criptomonedas en India a pesar de que no es una moneda. La locura de Bitcoin está en auge en la India y debido a esto, las autoridades del banco de reserva de la India están preocupadas. Es muy importante que incluso si las criptomonedas no son monedas físicamente existentes, se utilizan a gran escala.

Por otro lado, el gobierno de Modi adoptó la posición opuesta. El gobierno dijo que existe una necesidad crítica de que los diferentes departamentos analicen las criptomonedas prósperas. En lugar de prohibir completamente las criptomonedas, estas deben regularse y controlarse correctamente en Sitio oficial de Bitcoin Era. Debe haber reglas y regulaciones estrictas para el movimiento de esta criptomoneda que eviten que se utilice con fines como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El miedo al terrorismo y al blanqueo de dinero es enorme en el país. Es porque existen diferentes métodos mediante los cuales las personas pueden usar las criptomonedas para hacer cosas malas. Por lo tanto, las preocupaciones del gobierno también son legítimas y ambas autoridades deben tomar una posición a favor del mejor escenario para la nación.

Prohibición de Bitcoin India

Criptomonedas requieren atención y vigilancia dicen autoridades

La reunión se llevó a cabo el 13 de noviembre y las autoridades dijeron en una entrevista que el gobierno es muy consciente de la creciente locura de las criptomonedas. Es una tecnología muy moderna y, por lo tanto, requiere mucha atención y vigilancia. Si no se controla, la gente puede usarla para malas prácticas que en contra de la nación. Por lo tanto, el gobierno y las autoridades interesadas esperan tomar medidas proactivas para controlar la circulación en el momento adecuado.

Desde que Bitcoin comenzó a obtener un fuerte aumento en sus precios y a ganar popularidad en el país, continuamente el RBI no estuvo a favor del mismo. La principal preocupación para las autoridades del banco de reserva de la India es que las criptomonedas son completamente descentralizadas. Son muy fluctuantes y, por lo tanto, pueden representar una grave amenaza para la estabilidad económica y financiera del país. Además, los factores macroeconómicos se ven muy afectados por las criptomonedas como Bitcoin, por tanto, no pueden pasar a formar parte del sistema financiero de ningún país.

Adicionalmente, el Director del RBI estaba muy preocupado por el creciente número de inversionistas de estas monedas digitales y el aumento del valor de mercado. Aparte de todo esto, en la reunión celebrada el miércoles, Das expresó puntos de vista sobre las criptomonedas y dijo que es una amenaza para el sistema no regulado.

Popularidad de criptomonedas es mayor en el mundo

La popularidad de las criptomonedas o monedas digitales es cada vez mayor en el mundo y esperamos que todo el mundo lo sepa, debido a esto, algunos gobiernos están muy preocupados. La principal preocupación es por el crecimiento de las criptomonedas que amenaza al sistema financiero puesto que el gobierno no lo regula. Mediante la regulación del gobierno, pueden controlar su circulación, así como imponer límites. Al hacerlo, pueden proteger su moneda frente al dólar estadounidense, por lo tanto, evitar que empeoren aún más.

Por el contrario, si no se controla al momento a las criptomonedas como Bitcoin, se cree que en breve se apoderarán de las monedas financieras existentes en varios países. Por lo tanto, es motivo de preocupación si la moda de las criptomonedas sigue aumentando en el futuro. Por consiguiente, se deben tomar medidas desde el punto de vista del banco central o del gobierno.

Banco de reserva de la India preocupado por criptomonedas

La principal preocupación para el banco de reserva de la India es que las criptomonedas tienen el potencial de ser una amenaza para las rupias indias. Si los inversionistas siguen invirtiendo dinero en monedas digitales, no invertirán en los fondos y bonos basados en rupias. Por esto, será difícil para los bancos prestar dinero a los clientes.

Además, al no estar regulado, los sistemas financieros de los países del mundo no serán capaces de rastrear los bitcoins. Adicionalmente, como el gobierno no puede rastrear la moneda, no le puede aplicar impuestos. Además, alguien puede usar criptomonedas para el lavado de dinero y otras actividades ilegales. Aparte de esto, el gobierno no podrá tomar medidas en contra de las estafas que ocurren por el uso de las criptomonedas, como la piratería, tampoco podrá ejecutar otras leyes para las criptomonedas que son volátiles.