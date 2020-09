Up Next

La situación ocurrió el jueves pasado, como informa la prensa internacional, mientras Paola daba una clase a través de Zoom. En un momento de la sesión, la maestra dijo a los estudiantes: “no me siento bien. No puedo respirar”.

Paola Regina de Simeone tenía 46 años y sufrió un infarto.

