Luego de que en la interpelación al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, se revelara que había sido hombre de confianza de Chim Pum Callao, cuyo líder Álex Kouri está preso por corrupto, y su dirigente Félix Moreno está prófugo por razones similares, el encargado de la Procuradoría Lava Jato intentó defenderse acusando a la periodista Melissa Pérez de filtrar información.

“Quien ha sacado esta denuncia que ya se vio cuando me designaron y se cuestionó este tema y se superó ha sido realizada por la periodista Melissa Pérez, que trabajó en la Procuraduría y yo la tuve que retirar porque sacaba información bajo la gestión de Katherine Ampuero”, indicó Jorge Ramírez, ante los cuestionamientos.

Esto fue desmentido por la investigadora, quien usó sus redes sociales para decir la verdad. “Aparte de chimpunero, este procurador es mentiroso, difamador y cobarde”, señaló, en el sentido de que a ella no la retiraron con ninguna acusación, sino que se fue cuando terminó el plazo de su contrato por constantes maltratos.

“¿Él me sacó del cargo o yo renuncié cuando se venció mi contrato? ¿Él me denunció a mí por la supuesta filtración o por las “irregularidades”? ¿Me denunció ante el MINJUS? ¿Me denunció para que me eliminen de la lista de proveedores del Estado? ¿Tiene pruebas de las “irregularidades que yo habría cometido? ¿Cuáles fueron esas “irregularidades”? ¿Existe alguna investigación documentada contra mí al respecto y pedido de sanción por ello?”, cuestionó Pérez.

Además, recordó que tiene testigos de maltratos en su contra del abogado y de su personal de confianza por lo cual renunció en setiembre del 2017, y que en su paso por la Procuradoría contribuyó con información para diversas denuncias anticorrupción.

“Este inepto procurador deberá probar las acusaciones que ha dicho contra mí, ha manchado mi honor ganado durante muchos años de esforzada labor periodística. Es inaceptable que alguien que ha laborado y rendido pleitesía a investigados por corrupción me ofenda de esa manera. Tendré que defenderme sola y hasta el final. No me quedaré de brazos cruzados, a los cobardes como a Ramírez hay que enfrentarlos y vencerlos, mejor si es en los tribunales. PD: Ojalá que esto lo lea ese miserable, al igual que ha hecho con cada uno de mis post estos años”, finalizó la periodista.

En PYSNNoticias nos solidarizamos con la colega Melissa Pérez, quien es víctima de una práctica sistemática de algunos sectores políticos, que cuando se ven desenmascarados, acusan a periodistas en base a tergiversaciones, como ha sucedido últimamente en varios casos.