¿Es verdad que los jueces (del JNE) no pueden proclamar una candidatura que ha nacido nula? ¿Que reflexión podemos hacer frente a los resultados ya resueltos por el JNE, orquestados por el encargado del “despacho presidencial”, comunistas, hueveras, lagartos y morados, haciendo gala de enorme desprecio por la Constitución, “cegándose” en la opinión pública? Con el apoyo visible de la OEA y la prensa prostituta?

¿Tiene razón el abogado constitucionalista y analista político Fernán Altuve, cuando en tal sentido, el jurista sostiene que la única salida es que el JNE debe “permitir que haya nuevas elecciones para que el pueblo decida”? Que sería “ilegítimo e ilegal” que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclame a Pedro Castillo, de Perú Libre, como presidente de la República:

Primero, es evidente que esta organización criminal para delinquir en este proceso electoral pisotearon la ley electoral apelando a artes ilícitos para apoyar al candidato de Perú Libre, que engañara al “complaciente” Jurado Nacional de Elecciones entregándole una hoja de vida falsa. Castillo tuvo que ser excluido del proceso electoral porque no declaró que era dueño de una constructora en Chota (Cajamarca). Dina Boluarte, candidata a la primera vicepresidencia de la República por PL, postuló pese a ser una alta funcionaria del Reniec.

Segundo, Sagasti sin ninguna duda califica públicamente como “ejemplares” las más cuestionadas elecciones de nuestra historia republicana donde, además del masivo fraude en mesa, “un comunista y defensor de terroristas” –como el partido Perú Libre que postula a Castillo– preside el JNE, ejerciendo un indebido doble voto; y asimismo, suspende a un integrante del Jurado estando prohibido por ley. tal sentido, la única salida es que el máximo ente electoral permita que haya nuevas elecciones para que el pueblo decida”.

Tercero, hay que decirlo sin temor: existe una conspiración de la izquierda caviar para capturar el poder, gestada desde hace años y consolidada tras la caída de PPK- sucedido por el corrupto “lagarto” Vizcarra-, todo el mundo sabe que en los gobiernos de Paniagua, Toledo, Humala, PPK, Vizcarra y Sagasti, los caviares toparon el aparato del Estado, con es fin.

Cuarto, una vez más Keiko Fujimori, es una mala candidata que ha demostrado inexperienicia -falta de muñeca”- e incapacidad política para enfrentar estos retos, muy fácilmente se deja robar las elecciones en mesa. Más aún, se rodeó incapaces y entusiastas para la defensa. Sobre todo, no sacar provecho de las multitudinarias marchas de apoyo de los “defensores de la democracia”, con un sólido mensaje de protesta por el fraude en mesa.

Quinto, el “Quijote” de la Casa de Pizarro, procede descaradamente como alabardero del triunfo del “prosor” Castillo, ícono del comunismo que impone el Foro de Sao Paulo como estilo de gobierno para toda Latinoamérica. Tan escandaloso que Sagasti se dio maña para pedirle a Mario Vargas Llosa que intervenga ante Keiko Fujimori, para hacerla reconocer que ya perdió la contienda.

Esto sólo ocurre en países bananeros, en republiquetas tribales adonde reina la ilegalidad y la prepotencia dolosa.

Sexto, si algo es cada vez más visible y lamentablemente cierto: tal como lo advertía Alan García, que “en política no se puede ser ingenuos”. Está demostrado que la “china” Keiko Fujimori, no percibe lo que sucede a su alrededor, no es conciente de sus limitaciones, ni tiene la más remota idea de cómo enfrentar a ese enemigo sin rostro que acecha la democracia; el comunismo, sus camaleones, lagartos, narcotraficantes y prosenderistas.

Octavo, el “prosor” Castillo, solo es el “caballo de Troya” de Vladimir Cerron, para la llegar al poder. El pacto con Mendoza y caviares, es una foto para las galerías; ambos se detestan, pero las ambiciones son poderosas. Castillo y Cerrón son radicales y bolcheviques, que desprecia por revisionistas a los representantes de Verónika Mendoza y éstos desprecian a su vez a los radicales por machistas y autoritarios. Se detestan a muerte, pero lo han hecho para mostrar una supuesta unidad de la izquierda, una actuación para la tribuna que ni ellos mismos se la creen.

Noveno, es cierto que Cerrón concibe a Castillo como un mal necesario, no como una casualidad, un error electoral. El verdadero líder y gestor del proceso de crecimiento de la izquierda radical es obra de Vladimir Cerrón. Que no ha puesto su partido, sus recursos, sus ingresos para que gobierne el señor Castillo. No es así. Pedro Castillo es simplemente una fachada. Alguien con dos dedos de frente, con inteligencia y con sentido de la realidad, jamás puede pensar que la personalidad de Castillo se va a imponer al culto y la personalidad de Cerrón. Eso es imposible.

Diez, en este país de operetas sobresale la Inteligencia, estrategia y “pendejada” de los audaces, de aquellos que por una coyuntura judicial no les permite llegar al poder: como Cerrón, pero se la juegan. Hay que ser ingenuos para creer que descartarán su promesa “una asamblea constituyente”. Es imposible imaginar lo que pueda suceder con el Congreso, TC, PJ, Ministerio Publico y Libertad de prensa. Hay que discernir entre la psicología de mando que tiene Cerrón y la orfandad política de Castillo.

Por último, en esta etapa he conocido mejor a mis colegas que han bregado en diferentes espacios por la democracia y la libertad, para contar todo lo acontecido en estas elecciones, con objetividad y veracidad sin temor alguno. También a otros entregados a la mafia caviar organizada como vulgares guaripoleras. A propósito, habría que recordar lo que dijo alguna vez Luis Miro Quesada de la Guerra: «El periodismo puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios».