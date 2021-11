Principales INDICADORES del mercado FOREX para>GANAR

Up Next

Hay una gran dicción sobre cuál es la combinación perfecta de las medias móviles , pero el pensamiento correcto es cómo las medias móviles pueden encajar en su estrategia de negociación, y no al revés.

Por supuesto, no podemos negar que estas herramientas son de gran valor para ayudar en la toma de decisiones y, por esta razón, he decidido escribir este post explicando cuáles son los principales indicadores en el mercado de Forex que los operadores con éxito más utilizan.

Principales indicadores del mercado Forex – Muchos inversores gastan su tiempo en buscar indicadores en el mercado de Forex que griten «comprar»o » vender». La investigación puede ser fascinante, pero el resultado siempre será el mismo: No hay indicadores mágicos. Tenga en cuenta que la decisión de una operación es exclusiva y exclusivamente suya.

