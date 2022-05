PRESTAMOS ONLINE PERSONALES $$$ 5 TODO ONLINE>

By

Prestamos online Personales: Un proceso de solicitud en línea hace que los préstamos personales se sientan más convenientes y aún más fáciles de acceder.

Los préstamos personales se han convertido en una forma conveniente de pedir prestadas pequeñas o grandes cantidades de dinero, que a menudo se utilizan para cubrir una variedad de gastos costosos, como bodas, funerales, vacaciones, facturas médicas sorpresa o reparaciones del hogar.

Prestamos online Personales: Y debido a que los prestamistas generalmente desembolsarán los fondos directamente en su cuenta bancaria, puede comenzar a usar el dinero lo antes posible. Poder completar el proceso de solicitud de préstamos personales en línea hace que sea aún más fácil acceder a ellos, aunque algunos bancos también ofrecen sucursales físicas en caso de que prefiera hacerlo en persona.

A continuación, Select describe cinco prestamistas de préstamos personales que ofrecen financiamiento conveniente y un conveniente proceso de solicitud en línea.

Prestamos online Personales: Al compilar esta lista de los mejores préstamos personales, seleccione entre docenas de prestamistas, observando factores clave como tasas de interés, tarifas, montos de préstamos y los tipos de plazos ofrecidos, así como otras características que incluyen descuentos de pago automático, servicio al cliente, cómo se distribuirían los fondos y qué tan rápido los recibiría. Lea más sobre nuestra metodología a continuación.

Selecciones para los mejores préstamos personales que ofrecen un proceso de solicitud en línea:

Mejor en general: Préstamos Personales LightStream

Lo mejor para la consolidación de deudas: Préstamos personales Marcus by Goldman Sachs

Lo mejor para montos de préstamos más grandes: Préstamos Personales SoFi

Lo mejor para un financiamiento rápido: Préstamos Personales Avant

Lo mejor para un puntaje de crédito más bajo o sin historial de crédito: Préstamos personales Upstart

Compare ofertas para encontrar el mejor préstamo

Prestamos online Personales: Al buscar un préstamo personal, puede ser útil comparar varias ofertas para ayudar a reducir la mejor tasa de interés y los términos de pago para satisfacer sus necesidades. Con esta ingeniosa herramienta de comparación, solo tendrá que responder un puñado de preguntas para que Even Financial determine las mejores ofertas disponibles. El servicio es gratuito, seguro y no afecta su puntaje de crédito.

Mejor en general

Pros

Financiamiento en el mismo día disponible a través de ACH o transferencia bancaria

Montos de préstamos de hasta $100,000

Sin tarifas de originarían, sin tarifas de pago anticipado, sin tarifas por pagos atrasados

LightStream planta un árbol por cada préstamo

Desventajas

Requiere varios años de historial de crédito

Sin opción de pagar directamente a sus acreedores

No disponible para préstamos estudiantiles o préstamos comerciales

No hay opción de aprobación previa en el sitio web (pero la precalificación está disponible en algunas plataformas de préstamos de terceros)

¿Para quién es esto? LightStream ofrece préstamos a bajo interés con términos flexibles a clientes con buen crédito o más, al igual que con cualquier préstamo o línea de crédito, aquellos con excelente crédito podrán aprovechar las tasas de interés más bajas disponibles.

Prestamos online Personales: Este prestamista ofrece préstamos personales para casi todos los propósitos, excepto para la educación superior y las pequeñas empresas.

Por lo general, recibirá sus fondos el mismo día, siempre y cuando presente su solicitud durante un día hábil bancario, su solicitud sea aprobada, pueda firmar electrónicamente su contrato de préstamo (no necesitará visitar una sucursal física para firmar nada) y verifique la información de su cuenta bancaria de depósito directo antes de las 2:30 p. m., hora del Este.

Incluso si no puede cumplir con la fecha límite, debería poder recibir sus fondos el siguiente día hábil, lo que lo convierte en una opción especialmente atractiva para cualquier persona que necesite fondos en caso de apuro.

LightStream tampoco cobra tarifas de originación, administración o pago anticipado, mientras que los plazos de pago de sus préstamos varían de 24 a 144 meses, lo que los convierte en algunos de los plazos más largos de nuestra lista.

Lo mejor para la consolidación de deudas

Pros

Sin tarifas de originación, sin tarifas de pago anticipado, sin tarifas por pagos atrasados

Enviará pagos directos a hasta 10 acreedores (para la consolidación de deudas)

Actualizaciones mensuales de VantageScore

Gane unas vacaciones de pago de un mes (sin intereses) después de realizar 12 pagos puntuales consecutivos

Posibilidad de elegir su fecha de vencimiento cuando acepte el préstamo (y nuevamente hasta dos veces más después de eso)

Desventajas

No acepta solicitudes conjuntas y / o cofirmantes

No es el financiamiento más rápido (puede demorar una semana o 10 días hábiles)

Requisitos de aprobación ligeramente más estrictos (especialmente para préstamos más grandes/intereses más bajos)

Prestamos online Personales: ¿Para quién es esto? Marcus by Goldman Sachs ofrece préstamos personales para la consolidación de deudas, entre otros fines, como mejoras para el hogar, bodas, vacaciones o costos de mudanza. Marcus es un brazo de Goldman Sachs y en realidad no tiene una ubicación física, por lo que los clientes deben manejar todas las aperturas de cuentas y solicitudes de préstamos en línea.

Cuando se trata de la consolidación de deudas, algunos prestamistas solo pueden enviar fondos directamente a sus acreedores o depositar fondos directamente en su cuenta, sin embargo, Marcus by Goldman Sachs ofrece aún más opciones. Cuando se le aprueba un préstamo de consolidación de deudas de Marcus, la compañía le preguntará si desea utilizar los pagos directos para enviar dinero a hasta 10 acreedores, asegurándose de que los fondos se utilicen realmente para eliminar su deuda. Esto también le quita parte de la molestia, ya que no tendrá que preocuparse por enviar manualmente cada pago a cada acreedor por su cuenta.

Prestamos online Personales: Si esta opción funciona para usted, deberá proporcionar los números de cuenta y las direcciones de sus acreedores, así como el monto o los montos que le gustaría que se le paguen. Marcus luego deposita todo lo que sobra en su cuenta bancaria conectada. Lo mejor de todo es que el uso de esta opción de pago directo no tiene costo adicional.

Los solicitantes pueden calificar para pedir prestado hasta $40,000, mientras que la duración del plazo varía de 36 a 72 meses. Tenga en cuenta que la mejor manera de calificar para una tasa de interés en el extremo inferior del rango del prestamista es solicitar con el puntaje de crédito más alto que pueda.

Lo mejor para montos de préstamos más grandes

Pros

Sin tarifas de originación, sin tarifas de pago anticipado, sin tarifas por pagos atrasados

Protección por desempleo si pierde su trabajo

Los beneficiarios de DACA pueden presentar una solicitud con un coprestatario solvente que sea ciudadano estadounidense/residente permanente llamando al 877-936-2269

Puede tener más de un préstamo SoFi a la vez (si el estado lo permite)

Puede aceptar una oferta de empleo (para comenzar dentro de los próximos 90 días) como prueba de ingresos

Los co-solicitantes pueden postularse

Desventajas

Los solicitantes que son titulares de visas para los Estados Unidos deben tener más de dos años restantes en la visa para ser elegibles

No se permiten cofirmantes (solo co-solicitantes)

Prestamos online Personales: ¿Para quién es esto? SoFi permite a los prestatarios potenciales solicitar tan solo $5,000 y hasta $100,000, lo que lo convierte en una opción muy sólida si cree que necesitará pedir prestadas cantidades de dinero mucho más altas para gastos más grandes; otros prestamistas generalmente solo ofrecerán hasta $50,000 en montos de préstamos.

SoFi le permite elegir entre APR variables o fijas, lo cual es un poco raro entre otros prestamistas, que generalmente solo ofrecen tasas fijas. Las tasas variables pueden subir y bajar a lo largo de la vida útil de su préstamo, por lo que podría ahorrar dinero si la APR disminuye, sin embargo, es importante recordar que la APR también puede aumentar significativamente. Con las tasas fijas, por otro lado, se le cobrará la misma tasa de interés durante la duración del plazo del préstamo, lo que puede facilitarle el presupuesto para el pago.

Prestamos online Personales: Al igual que otros prestamistas, SoFi ofrece un descuento del 0.25% en su APR por inscribirse en el pago automático y no cobra cargos por pagos atrasados, tarifas de originación o multas por pago anticipado. Una vez que solicite y obtenga la aprobación para un préstamo personal de SoFi, sus fondos deberían estar disponibles a los pocos días de firmar su acuerdo.

Lo mejor para una financiación rápida

Pros

Se presta a solicitantes con puntajes inferiores a 600

Sin cargos por pagos anticipados

Puede precalificar con una verificación de crédito suave (sin investigación difícil)

Financiamiento rápido (a menudo al día siguiente)

Período de gracia de pago tardío de 10 días

Opción de solicitar un préstamo garantizado (contra el título de su automóvil) con intereses potencialmente más bajos

Desventajas

Tasa de origen

Intereses potencialmente altos (límites al 35,99% TAE)

Sin descuento de APR de pago automático

Sin pagos directos a los acreedores (para la consolidación de deudas)

Sin cofirmantes

Prestamos online Personales: ¿Para quién es esto? Por lo general, Avant puede otorgar préstamos tan pronto como el siguiente día hábil una vez que haya sido aprobado, lo que brinda muchos incentivos para seguir adelante con una solicitud en línea. El prestamista ofrece montos de préstamos personales tan bajos como $2,000 y tan altos como $35,000, lo que lo convierte en una opción sólida para aquellos que necesitan pedir prestada una cantidad moderada de dinero.

Avant es un prestamista que considerará a los solicitantes con un puntaje de crédito inferior al ideal, incluidos los solicitantes con puntajes de crédito inferiores a 600; sin embargo, tenga en cuenta que cuanto mayor sea su puntaje de crédito, más probabilidades tendrá de recibir la tasa más baja disponible. Antes de solicitar este préstamo, averigüe si califica previamente para una tasa que se encuentra en el extremo inferior del rango de APR.

Tenga en cuenta que, si bien no hay multas por pagar su préstamo antes de tiempo, hay una tarifa de apertura de hasta el 4.75% y una tarifa por pago atrasado de hasta $25 después del período de gracia de 10 días.

Lo mejor para un puntaje de crédito más bajo o sin historial de crédito

Pros

Abierto a prestatarios con crédito justo(puntaje mínimo de 600)

Aceptará solicitantes que no tengan un historial de crédito suficiente y que no tengan un puntaje de crédito

Sin cargos por pagos anticipados

Sin cargos por pagos anticipados el 99% de los fondos de los préstamos personales se envían el siguiente día hábil después de completar la documentación requerida antes de las 5 p. m. de lunes a viernes

Desventajas

Altas comisiones por pagos atrasados

Comisión de originación del 0% al 8% del monto objetivo (retenido automáticamente del préstamo antes de que se le entregue)

Tarifa de $ $ 10 para solicitar copias impresas del contrato de préstamo (sin cargo por copias virtuales diseñadas)

Debe tener un número de seguro social

Prestamos online Personales: ¿Para quién es esto? Si bien tener un puntaje de crédito más alto puede ayudarlo a obtener una tasa de interés más baja en su préstamo personal, algunos prestamistas, como Upstart, también facilitan la aprobación de los solicitantes con un historial de crédito limitado o nulo.

Según el sitio web, los solicitantes con historial crediticio deben postularse con un puntaje crediticio mínimo de 300, aunque la compañía también acepta solicitantes sin historial crediticio. A veces, un prestatario potencial puede tener un puntaje de crédito más bajo porque tiene una actividad crediticia extremadamente limitada, mientras que otras veces, la falta de historial de crédito puede hacer que ni siquiera tenga un puntaje de crédito.

Prestamos online Personales: Puede solicitar montos de préstamos tan bajos como $1,000 y hasta $50,000, y aunque no hay multas por pagar su saldo antes de tiempo, Upstart cobra una tarifa de originación (hasta el 8% del monto prestado) y una tarifa por pago atrasado ($15 o el 5% del saldo vencido, lo que sea mayor).

Cuando se trata de pagar el saldo, los términos del préstamo varían de 36 a 60 meses, lo que lo convierte en una opción atractiva para los prestatarios que piensan que pueden necesitar más tiempo para pagar la totalidad del préstamo.