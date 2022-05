PRÉSTAMOS INTERNACIONALES en LÍNEA> Los 4 TOPS $$

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Préstamos internacionales en línea: Los préstamos personales en línea son préstamos a plazos que los posibles prestatarios pueden solicitar en línea, sin visitar una sucursal local. Al igual que con otros préstamos personales, los préstamos en línea se pueden utilizar para diversos fines, incluida la consolidación de deudas, facturas médicas, viajes y reubicación, bodas y gastos de emergencia.

Préstamos internacionales en línea

Préstamos internacionales en línea: Los mejores préstamos personales en línea cuentan con tasas de interés competitivas, una variedad de montos de préstamos, tarifas mínimas y términos de pago flexibles. Los principales prestamistas también tienen menos requisitos de elegibilidad, procesos de solicitud y suscripción simplificados y tiempos de financiamiento rápidos.

Top 4 Préstamos internacionales en línea

SoFi

Préstamos internacionales en línea

Rango de TAE: 6.99% – 21.78%

Tiempo Para Recibir El Préstamo: 0 Días

Monto Del Préstamo: $5,000 – $100,000

Por Qué Lo Elegimos

Préstamos internacionales en línea: SoFi ofrece una APR mínima excepcionalmente baja junto con montos y términos de préstamos flexibles, lo que la convierte en una excelente opción para los prestatarios con buen crédito.

Pros y Contras

Pro

Monto máximo alto del préstamo: $100,000

Sin cargos de originación, cargos por pagos atrasados o cargos por devolución de pagos

Una variedad de descuentos y bonificaciones para los miembros

Desventaja

Requisito de puntaje de crédito mínimo alto: 650

Los préstamos grandes pueden tardar más en procesarse

Visión general

Préstamos internacionales en línea: SoFi es un prestamista en línea que ofrece préstamos personales en todos los estados, excepto Mississippi. Si su crédito es lo suficientemente bueno, 650 o más, es una excelente opción gracias a su baja tasa de porcentaje anual mínima y la falta de tarifas.

Préstamos internacionales en línea: Las tasas de préstamos comienzan relativamente bajas, aunque deberá aprovechar dos descuentos para obtener la tasa más baja. Obtendrá un descuento de tasa de interés del 0.25% por configurar el pago automático y otro descuento del 0.25% por configurar el depósito directo.1 SoFi le permite precalificar y verificar su tasa sin impacto en su crédito.

Préstamos internacionales en línea: montos de los préstamos comienzan más altos que la mayoría de los prestamistas, y oscilan entre $5,000 y $100,000. Los montos mínimos de los préstamos pueden variar según el estado. Puede elegir plazos de pago de 24 a 84 meses, lo que le da un poco más de tiempo para pagar que otras compañías.1 Pero recuerda que cuanto más tardes en pagar, más intereses pagarás.

Préstamos internacionales en línea: No hay multas por pago anticipado, lo cual no es inusual, pero SoFi se destaca por no cobrar tarifas por pagos atrasados o devueltos. Eso no significa que no haya consecuencias por pagar tarde: si no paga a tiempo o en su totalidad, puede incumplir su contrato de préstamo, y esto podría tener efectos gravemente negativos en su crédito y finanzas en general.

Préstamos internacionales en línea: SoFi ofrece préstamos más rápido que la mayoría, ofreciendo financiamiento el mismo día para prestatarios elegibles. El prestamista afirma que el 87% de las solicitudes de préstamos típicas firmadas antes de las 7 p. m. en un día hábil se financiaron el mismo día, aparte de los préstamos de Pago Directo y el refinanciamiento (para un período en 2021).

Préstamos internacionales en línea: Pero el desembolso del préstamo puede demorar varios días hábiles en otros casos, y los montos de préstamos superiores a $20,000 pueden requerir más tiempo de revisión de la suscripción.31

Préstamos internacionales en línea: Los prestatarios satisfechos informan a través de Trustpilot de que el servicio de atención al cliente de SoFi es, en general, útil, y aprecian las APR competitivas y los rápidos tiempos de financiación. Sin embargo, las revisiones tienden a ser negativas en general, y los clientes insatisfechos comparten dificultades para calificar para préstamos y tiempos de respuesta lentos del equipo de soporte de SoFi.

Upgrade

Préstamos internacionales en línea

Rango de TAE: 5.94% – 35.97%

Tiempo Para Recibir El Préstamo: 1 Días

Monto Del Préstamo: $1,000 – $50,000

Por Qué Lo Elegimos

Préstamos internacionales en línea: Calificar para un préstamo con mal crédito puede ser difícil, pero el requisito de puntaje de crédito bajo de Upgrade de solo 550 y los montos mínimos de préstamo de $1,000 son buenos para aquellos con un crédito menos que estelar.

Pros y Contras

Pro

Requisito de puntaje de crédito mínimo bajo

Descuentos para pagos automáticos y pagos directos a acreedores

Excelentes opiniones de clientes

Desventaja

Debe pagar una tarifa de origen de 2.9%-8.0%

Sin opción de refinanciamiento

Visión general

Préstamos internacionales en línea: A diferencia de algunos prestamistas para mal crédito, Upgrade ofrece préstamos relativamente económicos con términos y ventajas generosos, como APR bajas, varios descuentos y algo de tiempo adicional antes de que los pagos se cuenten tarde.

Préstamos internacionales en línea: Los prestatarios con mal crédito generalmente obtienen tasas de interés más altas, pero Upgrade permite que los cofirmantes lo ayuden a calificar y/u obtener una mejor tasa. Puede obtener un descuento por configurar el pago automático y otro por pagar una parte de su deuda directamente al consolidar.5 Y con un poco de trabajo adicional, puede obtener una reducción de la tasa del 20% al abrir una nueva cuenta de cheques de recompensa de actualización.

Préstamos internacionales en línea: Los préstamos de actualización vienen con una tarifa de originación de 2.9% -8.0%, y si tiene mal crédito, su tarifa puede estar en el extremo superior de ese rango. Los cargos por pagos atrasados y devueltos son un poco más indulgentes que el promedio: los pagos realizados con más de 15 días de retraso se cobrarán hasta $10, y los pagos devueltos también se cobrarán $10.

Préstamos internacionales en línea: El monto mínimo del préstamo de Upgrade de $1,000 es uno de los más pequeños entre los prestamistas que revisamos, con un máximo de $50,000. Las opciones de préstamos pequeños son útiles porque no tiene que pedir prestado más de lo que necesita, lo que reduce la posibilidad de quedar atrapado con más deudas de las que puede pagar.

Puede elegir plazos de amortización de hasta 84 meses para su préstamo, si lo necesita; el plazo más corto posible es de 24 meses.

Préstamos internacionales en línea: Puede verificar su estado de precalificación con Upgrade antes de presentar la solicitud, sin dañar su puntaje de crédito. Dependiendo de sus circunstancias financieras, Upgrade puede ofrecerle un préstamo con garantía, así como un préstamo sin garantía.

Préstamos internacionales en línea: Upgrade tiene calificaciones estelares en Trustpilot, con una puntuación de 4.7/5. La mayoría de los revisores pensaron que el proceso de solicitud de préstamo era rápido y fácil, y casi todos parecen pensar que el servicio al cliente es útil y amigable.

Rocket Loans

Préstamos internacionales en línea

Rango de TAE: 5.97% – 29.99%

Tiempo Para Recibir El Préstamo: 1 Días

Monto Del Préstamo: $2,000 – $45,000

Por Qué Lo Elegimos

Préstamos internacionales en línea: Hoy en día, muchos prestamistas ofrecen financiamiento al día siguiente, pero Rocket Loans es una de las pocas compañías que cuenta con financiamiento el mismo día para préstamos personales. Sin embargo, tenga en cuenta que no todos los prestatarios pueden recibir los fondos el mismo día de la solicitud.

Pros y Contras

Pro

Financiamiento en el mismo día para prestatarios elegibles

Requisito de puntaje de crédito mínimo bajo: 580

Disponible en la mayoría de los estados

Desventaja

No se permiten solicitudes conjuntas ni cofirmantes

Comisión de originación de 1%-6%

No enviará fondos de préstamos directamente a los acreedores

Visión general

Préstamos internacionales en línea: Si se enfrenta a una emergencia o necesita pagar a los acreedores antes de una fecha de vencimiento, es posible que no pueda esperar unos días hábiles para obtener un préstamo. Considere los préstamos Rocket, que pueden depositar los ingresos de su préstamo en su cuenta bancaria el mismo día de la solicitud.

Préstamos internacionales en línea: Pero esto depende de la capacidad de Rocket Loans para verificar su información personal y bancaria, y de cualquier tiempo de procesamiento de su banco, por lo que puede llevar más tiempo.10 Y tenga en cuenta que Rocket Loans no enviará fondos directamente a sus acreedores, tendrá que hacerlo usted mismo.

Préstamos internacionales en línea: Todos los préstamos personales de Rocket Loans tienen el mismo rango de APR y los mismos términos (36 o 60 meses). Pero cuando presente la solicitud, se le pedirá que explique por qué necesita el préstamo; puede elegir entre consolidación de deudas, mejoras para el hogar, servicios para automóviles y otros, que podrían incluir gastos personales o viajes, por ejemplo.

Préstamos internacionales en línea: Pagará una tarifa de originación única del 1%al 6%, y esta tarifa se deduce de los ingresos del préstamo, así que tenga esto en cuenta al especificar cuánto dinero le gustaría pedir prestado. Los cargos por pagos atrasados son de $15, pero tendrá un período de gracia de 10 días después de la fecha de vencimiento antes de que los pagos se cuenten como atrasados.

Préstamos internacionales en línea: Tenga en cuenta que los pagos realizados después de las 2 p. m., hora del Este, se contarán el siguiente día hábil, lo cual no es típico. Los pagos devueltos también se cobrarán $15 cada uno.

Préstamos internacionales en línea: Rocket Loans es ampliamente accesible y ofrece préstamos personales en 47 estados; Nevada, Iowa y Virginia Occidental están excluidos.13 Puede verificar su tasa antes de presentar la solicitud sin dañar su crédito y, si se aprueba, puede aprovechar un pequeño descuento configurando el pago automático para los pagos de su préstamo. No podrá cambiar la fecha de parto.

Préstamos internacionales en línea: En el sitio de reseñas de consumidores Trustpilot, Rocket Loans tiene una puntuación casi perfecta con una calificación de «Excelente» de 4.9/5 estrellas. Los clientes satisfechos hablan bien de casi todo lo que tiene que ver con el proceso de préstamo, desde la solicitud hasta los tiempos de financiamiento y la atención al cliente. Estas revisiones se destacan aún más cuando se considera lo mal que les va a la mayoría de los bancos.

Discover

Préstamos internacionales en línea

Rango de TAE: 5.99% – 24.99%

Tiempo Para Recibir El Préstamo: 1 Días

Monto Del Préstamo: $2,500 – $35,000

Por Qué Lo Elegimos

Préstamos internacionales en línea: Discover marca todas las casillas si necesita un préstamo de consolidación de deudas: APR razonables, financiamiento rápido y pagos enviados directamente a los acreedores.

Pros y Contras

Pro

Sin comisiones de originación ni administrativas

Enviará pagos a acreedores o depositará en cuenta bancaria

Financiación al día siguiente

Desventaja

No se permiten solicitudes conjuntas ni cofirmantes

Monto máximo de préstamo relativamente bajo

No hay descuentos disponibles

Visión general

Préstamos internacionales en línea: Si tiene dificultades para pagar varias deudas o tarjetas de crédito con altas tasas de interés o está abrumado por los pagos mensuales, consolidar sus deudas con un solo préstamo personal, idealmente a una tasa de interés más baja, podría ahorrarle dinero y brindarle tranquilidad. Discover ofrece préstamos convenientes de consolidación de deudas que pueden ayudarlo a obtener cierto control sobre sus finanzas.

Si su puntaje de crédito y / o ingresos han mejorado desde que originalmente asumió la deuda, un préstamo de consolidación de deudas podría ser una buena decisión. Discover le permite verificar su tasa sin dañar su crédito, lo que le brinda la oportunidad de ver si la solicitud valdría la pena.

Préstamos internacionales en línea: Aunque el monto máximo del préstamo es relativamente pequeño, de $35,000, esto puede ser suficiente para muchos prestatarios. Si no es suficiente, aún puede beneficiarse refinanciando una parte de su deuda con Discover. Los plazos de los préstamos oscilan entre 36 y 84 meses.

Préstamos internacionales en línea: Los ingresos del préstamo se pueden enviar tan pronto como el siguiente día hábil después de la aprobación, ya sea directamente a sus acreedores o depositados en su cuenta bancaria. Tenga en cuenta que los préstamos personales de Discover no se pueden usar para pagar deudas garantizadas, tarjetas de crédito de Discover o educación postsecundaria.

Préstamos internacionales en línea: Los préstamos personales de Discover están disponibles en los 50 estados y en Washington, D. C. El prestamista no revela un requisito de puntaje de crédito específico, pero sí requiere un ingreso de al menos $25,000 para ser considerado para un préstamo.

Préstamos internacionales en línea: Puede solicitarlo en línea o llamando al (866) 248-1255.15 Curiosamente, Discover ofrece una garantía de devolución de dinero: si decide que no desea el préstamo dentro de los 30 días, devuelva el dinero con cheque y el préstamo se cancelará. Recibirá un reembolso completo por cualquier cargo por intereses.16

Préstamos internacionales en línea: Al igual que muchos grandes bancos, las opiniones de los clientes de Discover definitivamente no son buenas. Trustpilot le otorga 2.0 / 5 estrellas, y el 75% de las reseñas le dan al prestamista una calificación de «mala». Aunque algunas personas simplemente están molestas porque no fueron aprobadas, y muchas de las quejas son sobre tarjetas de crédito, muchas otras expresan su preocupación por la atención al cliente inútil.