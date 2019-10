El Primer Mandatario de la Nación, Martín Vizcarra Cornejo puso freno al abuso, al maltrato y a la prepotencia de la mayoría fujiaprista y sus satélites en el Congreso de la República al cerrar en forma histórica el Parlamento.

Ahora, una fila de llorones y lloronas desde el Congreso lanzan su voz de protesta cuando tuvieron en sus manos seguir trabajando de la mano del Ejecutivo.

El Premier Salvador del Solar llegó al congreso a pedir cuestión de confianza, junto a su Gabinete, y en una total falta de respeto nadie lo recibió, no lo dejaron entrar como era su derecho, en el artículo 129 de la Constitución que lo faculta a estar en el hemiciclo, y luego le dijeron “por cortesía” le vamos a dejar hablar y luego se retira.

Tras escucharlo procedieron a designar al caballazo al primo hermano del presidente del Congreso Pedro Olaechea como nuevo miembro del Tribunal Constitucional, cosa que adrede ocultó este señor burlándose de todos los peruanos.

“Yo soy su primo pero no no sé nada”dijo, por favor señor Olaechea qué vergüenza. Esa torpeza le costó cara al ex presidente del Congreso que precipitó una negada cuestión de confianza fáctica , es decir, una interpretación que deberá ser dilucidada por el TC si es válida o no.

El asunto es que ya la situación era insostenible y el ejecutivo no podía seguir gobernando bajo este problema, por lo que lo único era disolver el Congreso. No había otra salida porque después iban a vacar a Vizcarra, cosa que no prosperó sino más bien en una “suspensión” temporal de doce meses.

La Viceprsidenta Mercedez Araoz fungiendo juramentar como presidenta del país, tamaña irracionalidad, hoy debe estar sintiendo una vergüenza total, prestarse para tamaño despropósito. En consecuencia el único presidente es Vizcarra y caso cerrado. O mejor dicho Congreso Cerrado, he dicho.