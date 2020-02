El “pinocho” todas se las sabe ahora trata que la inmunidad parlamentaria no deba estar en manos del Congreso, que aprueben los DU, la reforma política y de justicia, no se ejecute cambios en la Constitución, que Tía Maria no va? Mejor dicho subordinarlos, como no faltan las comparsas y odaliscas al toque AP, Moraditos, APP, Podemos ACEPTAN EL DIÁLOGO so pretexto de no cometer errores del pasado?



No hemos preguntado, cómo puede haber reunión con el Ejecutivo sin antes las bancadas no juramentan ni discutido agenda parlamentaria? Lo que pasa es que el ejecutivo quiere someter a los nuevos Congresistas a su agenda propia.

Los quieren intimidar con el retiro de la inmunidad? Es posible que el Congreso no se someta a la voz del dictador y su cúpula caviar en la sombra? A sabiendas que lo único que buscan la cupula caviar atea, es mantenerse en el Poder a costa de cualquier títere? Ustedes los eligieron a llorar al río…