No sólo la encuesta de Datum, revela que el 65 % de peruanos cree que hay indicios de fraude electoral en la segunda vuelta, que el 29 % de encuestados considera que no hay indicios de fraude mientras que el 6 % respondió que no sabe. También para CIT el 69% de peruanos cree que el proceso electoral de la segunda vuelta FUE FRAUDULENTO.

Como PARA QUE NO QUEDEN DUDAS DEL ESCANDALETE ELECTORAL O TRAFA EN MESA, que LA DENUNCIA DEL VOCAL LUIS ARCE, NO ES MOCO POR BABAS O “LA MISMA CHOLA CON DIFERENTE CALZÓN”, NO. ARCE DECLINÓ DE MANERA IRREVOCABLE AL JNE POR UNA SERIE DE IRREGULARIDADES POR DECIR LO MENOS Y NO QUIERE SER COMPLICE DE LA POSICION TOMADA A FAVOR DE PEDRO CASTILLO:

1.”Las denuncias por un supuesto fraude, así como la falta de transparencia y ausencia de disposición por parte del Sr. Jorge Salas Arenas para hallar la verdad electoral, evidencian cuestionables intenciones de decidir el destino de nuestra nación sobreponiendo los formalismos sobre la justicia y la verdad electoral, vulnerando los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

2.”Tenemos a una ciudadanía que aún guarda esperanzas de concretar su Derecho Fundamental a conocer la Verdad y de tener un gobierno limpio y transparentemente. Contra esa voluntad del pueblo, existen ya decisiones adoptadas que impedirán el conocimiento de la verdad y el alcance de la justicia electoral”.

3.”Tampoco es fortuito que la fiscal de la Nación omita sus funciones de persecutora de los delitos electorales que públicamente se vienen denunciando en el presente proceso electoral y que, a pesar de ello, el jefe de la ONPE afirme que el proceso electoral se ha realizado limpia y transparentemente”.

4.”EL Perú debe conocer que no es casualidad que actualmente ejerzan funciones una Fiscal de la Nación, un presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), un jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), una presidenta del Poder Judicial (PJ) y siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) designados durante el Gobierno del vacado ex Presidente de la Republica Martin Vizcarra Cornejo y que precisamente en el ejercicio funcional de sus altas responsabilidades se haya provocado la situación política en la que nos encontramos”.

¿Crimen organizado? Las escandalosas decisiones de espalda al país, la razón de ser del Ministerio Publico, el JNE, la ONPE, la RENIEC y la JNJ, están escritas sobre piedras. Es que acaso la demoledora carta que envía el Dr. Luis Arce al presidente del JNE, Salas Arenas, no es prueba suficiente? Las imputaciones son gravísimas, contra quienes sindica como cómplices de un fraude “consumado mucho tiempo atrás”. Motivo suficiente para declar la 2da. vuelta nula y convocar a un nuevo proceso.

El gobierno esta arrastrando al país a una peligrosa inestabilidad, echando gasolina al fuego, no muestra neutralidad y transparencia. Podemos explicarnos porque la renuencia del presidente Francisco Sagasti de pedir una auditoria a la OEA, tal como lo demanda el Frente Político Multipartidario (AP, APRA, APP, AVANZA PAIS, RENOVACION POPULAR Y LA ORGANIZACIÓN INVERTIR LIBERTAD): revisar todo el proceso.

Todo estaba cocinado desde un principio? ES QUE ACASO NO ES NADA SIGNIFICATIVA LA REUNIÓN DE OBSERVADORES DE LA OEA, EN UNA COMILONA TIRANDO TRAGO A SUS ANCHAS EN CASA DE JORGE LUIS RODRÍGUEZ, MIEMBRO DEL JNE? ¿Con la de quién? ¿Así se hace justica electoral? ¿Luego la misión internacional de cuchipandas niega fraude en comicios?

Lo “cojonudo” es que el llamado “sistema de justica” encabezado por el Poder Judicial y la Fiscalía-incluido el sistema electoral- piensan que con el nombramiento del reemplazo del magistrado renunciante Luis Arce, se resuelve la crisis en el JNE, evidencia una ceguera total más que error garrafal. El magullado Salas Arenas con sus aliados de hueveras, rojetes y morados, todos son cómplices del fraude electoral. ¿Si aceptamos la evidencia del sometimiento de las instituciones, del fraude electoral, estamos viviendo una DICTADURA FACTICA, ASI NOS DUELA RECONOCER, DONDE SE USA EL PODER DEL ESTADO PAR BENEFICO PROPIO Y PARA DEMOLER A SUS OPOSITORES O SACARLOS DE CARRERA.

LOS COMUNISTAS PIDEN A QUE EL FUJIMORISMO ACEPTE SU DERROTA O AL CABALLAZO NOMBRARAN A PEDRO CASTILLO, COMO PRESIDENTE DEL PERÚ PORQUE YA NO HABRA OTRA OPORTUNIDAD