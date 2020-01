El presidente de Rusia, Vladimir Putin, destrozó la ideología de genero en entrevista con la periodista norteamericana Megyn Kelly. Se trata de uno de los discursos mas devastadores contra esa ideología que haya hecho nunca un líder europeo.

Putin hace una analogía para exponer su punto de vista: “Supongamos que le digo que soy el mejor presidente del mundo y alguien pregunta ¿de dónde surge esta autopercepción? Yo podría argumentarlo diciendo que he sido elegido tres veces; de hecho, ostento el record de ser el mandatario que más tiempo ha estado en ese cargo desde la caída de la URSS.

Si le agregamos todos los reconocimientos que he obtenido, vale auto-percibirme como el mejor presidente del mundo. Y si alguien se le ocurre pensar lo contrario será tratado de fóbico y me encargare de castigarlo.

Pero no siendo eso suficiente., crearé leyes para que nadie pueda decir que hay otros mejores presidentes que yo. Pero ¿y si visitara un psiquiatra que discrepara conmigo apelando a su conocimiento diciéndome que NO soy el mejor y que lo que tengo es un trastorno narcisista?

Describiría al psiquiatra como atrevido y entonces es hora de crear un lobby. Reúno colegas que piensen que son todos los mejores del mundo.

Estos son gente con recursos suficientes para presionar a cualquiera. Decidimos ir a los manuales de salud mental y obligamos a quitar “trastorno narcisista” de sus paginas. Y quien lo olvide será diagnosticado fóbico.

“Hay una ridícula ley en Inglaterra que prohíbe a los médicos llamar “madre” a las embarazadas para no ofender a las mujeres que se sienten hombres. Una minoría con DISFORIA imponiéndose por encima de todos nosotros.

“Analizo la realidad. Nadie debe justificarse por no ser homosexual. Hay movimientos y activistas denominándonos “trastornados” a quienes no queremos acostarnos con transexuales.

Les cuesta entender que yo la cama la comparto con quien quiero.

“Si usted quiere ir por la vida diciendo que es un oso pando, por supuesto que no me molesta. Pero si usted va a tratarme de fóbico por observar que usted no es un oso panda, o si usted comienza a insinuar que yo padezco alguna suerte de trastorno por querer ir a la cama con mi esposa en lugar de con un oso panda, no me pida tomarla en serio.

Quieren crear leyes para que no podamos decir las palabras `niña ‘y `niño. Decir que los niños tienen pene se ha convertido en un delito de odio. Eso no es delito de odio, es biología. ¿En que clase de mundo vivimos que se nos prohíbe el sentido común para satisfacer una minoría irracional?

“¿Usted tiene noción de la aberración que esta teniendo Canadá ¿: A los padres que repudien la enseñanza de ideología para sus hijos, se los quitan”

En este punto, la periodista espeto a Putin: “Si yo me siento un hombre ¿quien es usted par decirme que no soy un hombre?

Putin: “Bueno, en ese caso, yo me siento una ballena azul con súper poderes mutantes. Supongamos ahora, hablando en serio, que trataremos los desordenes alimenticios con esa ideología.

Las personas anoréxicas se perciben gordas, aunque están peligrosamente delgadas. Pero según esta ideología, deberíamos decirles que están gordas, impulsándolas así, a la muerte.

A los psiquiatras que dicen que los transexuales padecen un trastorno, tratémoslos como fóbicos.

“La misma ideología puede aplicarse a cualquier cosa: ¿Por que no soy japonés?, y ¿ que pasaría si exijo la ciudadanía al Gobierno de Estados Unidos porque me siento estadounidense?

“La ideología de genero carece sustento. Me niego a someterme al capricho de unos pocos”.