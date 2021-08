Presidente Pedro Castillo inaugura central de oxígeno del Hospital Loayza

“Es fácil inaugurar una planta de oxigeno que se trabajó por meses, además la empresa Buenaventura la regaló. No le agradecen y encima pretende atribuirse un éxito que obviamente no es suyo. Esto ya es una vergüenza. Y esto no es nada, lo peor es que en el discurso de inauguración Castillo se fue de lengua contra el sector privado”

El presidente Pedro Castillo inauguró la central de oxígeno “Respira Loayza” del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, orientada a la atención de pacientes con problemas respiratorios moderados a severos, sobre todo de aquellos afectados por covid-19.

Según Andina, dicha central comprende cuatro plantas, una de ellas criogénica de 20 toneladas, capaz de almacenar hasta 11 millones de metros cúbicos de oxígeno al año, con la cual se cubre la necesidad de oxígeno para las diversas áreas del hospital.

Otras dos plantas, gestionadas por medio de la iniciativa solidaria Respira Perú, pueden producir, cada una, 20 metros cúbicos de oxígeno medicinal con 93% de pureza. Con ello, se podrá atender de manera simultánea a más de 30 pacientes con requerimiento de alto flujo de oxígeno las 24 horas, durante los siete días de la semana.

Una cuarta planta puede producir hasta 140 metros cúbicos de oxígeno por hora, con lo cual permite proveer de este elemento vital a 140 camas. El mandatario está acompañado por el ministro de Salud, Hernando Cevallos, y el director general del Hospital Loayza, Juan Carlos Velasco.