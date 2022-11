Presidente Pedro Castillo entra en pánico

¡Clickear Stars! (Votos: 2 Promedio: 5 )

El Poder Judicial rechazó tutela de derecho del presidente Pedro Castillo que pretendía anular la denuncia constitucional que presentó la Fiscalia de la Nación por los presuntos delitos de colusión y crimen organizado ante el Congreso en contra del mandatario el 11 de octubre.

1. El juez supremo Juan Carlos Checkley concluyó que una denuncia constitucional es función propia de la Fiscalía de la Nación y del Congreso procesarla. Por tanto, no corresponde a su juzgado declarar la nulidad de tal acción vía tutela.

2. El magistrado también refiere que la Resolución N° 4, expedida por su despacho el 22 de junio de 2022, no contiene un mandato prohibitivo que ordene a la Fiscalía de la Nación se abstenga de formular denuncia constitucional ante el Parlamento.

3. Cabe recordar, que el abogado del jefe de Estado había solicitado al mencionado Juzgado que declare la nulidad o deje sin efecto la denuncia constitucional formulada por la Fiscalía de la Nación contra su defendido ante el Congreso.



