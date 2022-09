PRESIDENTE PEDRO CASTILLO EN EL BANQUILLO

¡Clickear Stars! (Votos: 2 Promedio: 5 )

ADELANTO DE ELECCIONES PONDRÍA A PEDRO CASTILLO DE VÍCTIMA, QUE POR SER POBRE Y DE LA SIERRA LA DERECHA NO LO DEJO GOBERNAR: Y PUEDE CONVERTIRSE EN OTRO EVO.

¿Cuál es la salida a la actual crisis política? ¿Qué hacer para sacar a Castillo de Palacio? ¿El camino para exterminar la corrupción?¿Las posibles estrategias, desenlace e implicancias?

La mayoría del pueblo grita en las calles vacancia, adelanto de elecciones, renuncia presidencial y otros. Varias opciones se dan como posible solución al entrampamiento político que agrava la situación económica y social que atraviesa el país. Qué hacemos?

La crisis política y social no tiene una salida clara ni en el Congreso ni en el Ejecutivo.

1. La Fiscalía de la Nación lo acusa de ser cabecilla de una organización criminal, tráfico de influencias, colusión agravada, delitos contra la administración pública bajo el delito de encubrimiento personal y contra la tranquilidad pública por los casos del Puente Tarata III, ascensos en las FF.AA., la fuga de funcionarios cercanos a su gobierno, la injerencia en la compra de Biodiesel a Heaven Petroleum Operators por parte de Petroperú y obras adjudicadas, al parecer de manera ilícita, en las provincias de Chota-Cajamarca y Cajatambo-Lima. La sexta investigación preliminar se sindica al jefe de Estado, Pedro Castillo, y a Geiner Alvarado, en su condición de ministro de Vivienda, “por el presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal.

2. El juez Johnny Gómez Balboa decidió en audiencia virtual acoger en parte el pedido fiscal de prisión preventiva contra Yenifer Paredes, hija- cuñada del presidente Pedro Castillo, y el alcalde de Anguía, José Medina. Ambos ya fueron sentenciados con 30 meses de presión preventiva por el presunto delito de organización criminal y otros.

3. El Congreso de la República no está libre de polvo y paja. Acusaciones contra Los «Niños y Niñas» implicados en la trama de corrupción del MTC y señalados de ser topos del oficialismo en la oposición, se suman una serie de puntos dudosos a parlamentarios que han promovido iniciativa cuestionadas, como lo ocurrido con la contrareforma universitaria y la Sunedu, o la reciente ley sobre los Comités Autodefensa, la recomendación 120 de sanción sin goce de sueldo al congresista Freddy Diaz, quien es acusado por violación de su secretaria.

4. El camino para salir de la crisis, es la vacancia presidencial? Existen evidencias de manifiesta incapacidad moral para gobernar y corrupción familiar. A pesar de tremenda mochila pesada el Legislativo no ha logrado ponerse de acuerdo para tener los 87 votos que se requieren para la destitución del mandatario. Tampoco hacen lo posible para reducir los votos. Las nueces de los congresistas.



5. No existe verdadera presión ciudadana ante la crisis, porque en los últimos años nos hemos malacostumbrado a convivir con los escándalos y corrupción. No apelamos a opciones de articulación así como acciones de nivel constitucional: con diálogo, trabajo conjunto y mayor transparencia de parte de los poderes del Estado.

6. Las opciones de nivel constitucional requieren una aplicación transparente y un análisis mesurado como los procesos de vacancia, juicio político o incluso la renuncia presidencial. En cualquier escenario, tan importante como salir de un contexto de crisis política es evitar caer en otra tras un cambio de actores. Dada la crisis que generaría el hecho de que mande el Congreso, sólo le quedaría llamar a elecciones anticipadas o convertirnos en una republiqueta.

7. El Congreso no logra consenso para una vacancia? Eso pasa porque no hay un grupo «honesto y transparente» que se encargue de recolectar los votos. Mejor dicho, no hay ningún congresista en particular que cumpla el rol de recolectar los votos y de propiciar un espacio para ello. Claro que hay niños, niñas y títeres que no van atracar por las prebendas que están recibiendo o algún acuerdo con el Ejecutivo, algún cálculo o expectativa.

8. Aquello que tanto grita Castillo «sólo me someteré a la Justicia del Pueblo», es otra falacia suya. El inepto de palacio, ya está sometido a la Justicia denunciado por la Fiscalía, a quien amenaza y descalifica, la venganza contra Colchado – que lidera grupo de policías de apoyo a los fiscales anticorrupción- pidiendo sanción y pase al retiro, por sólo cumplir una orden del juez.

«En realidad Castillo, Perú Libre y Juntos por el Perú son una decepción más para el pueblo. Después de la elección presidencial y luego de más de 200 años de historia republicana caracterizados por un rancio conservadurismo, parecía que se empezaba a vivir una primera experiencia gubernamental por un bloque político que se autocalificaba «de izquierda» e incluso mariateguista-marxista-leninista. Hoy quedó en evidencia que este gobierno es un embuste más de los tantos que ha sufrido el pueblo».

Es en este contexto que los ciudadanos debemos estar de acuerdo y decir basta carajo, como en Tacna «la heroica», que salió a las calles le gritó en su cara pelada, «fuera Castillo fuera». La protesta tiene que ser real, en el sentido de hacer escuchar su voz: el pueblo lo puso, el pueblo lo expulsó.