Presidente Pedro Castillo, asustó a inversionistas en la ONU al hablar de corrupción

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Por fin ya está en Lima, Perú, después de una gira de reuniones y conferencias en la Asamblea General de la ONU, y manifestar alegremente que tenemos:

«Gobernadores regionales, ministros, congresistas, presidentes de la República que están prófugos, otros dentro y perseguidos», sólo faltó añadir «yo y mi familia también estamos investigado por organización criminal».

Cómo si fuera poco, señaló que «el Perú tendrá una representación diplomática en Palestina y que reconoce la soberanía de la República Árabe Saharaui y de la Argentina en las Islas Malvinas» Creando impasses políticos y diplomáticos que pueden perjudicar al país sus relaciones con el Reino Unido, Israel, Marruecos (que estaba donando 108 millones de dólares en urea) y Rusia, el principal proveedor de armas desde hace décadas (inmiscuyéndose en en el conflicto ruso- ucraniano).

Quién le escribió el discurso lejos de la realpolitik? Es obvio que fue su «paje» Rodríguez Cuadros, diplomático «caviar» al que le encantan las causas ajenas y de remota solución».

La soberana estupidez vez que ha ocurrido ante un foro mundial como la 77 Asamblea General de la ONU, es monumental, inédita y grave, que puede oscurecer nuestro futuro, además nos deja mal parados, al evidenciar que la cleptocracia y cacocracia ( gobiernos de los choros y garrapatas) prolifera en nuestro sistema político, degradado y caótico que repelen a la meritocracia y talentosos, abren paso a prosenderistas, chotanos, amigotes, prontuariados e ineptos.

Castillo sabia que , participaba en una reunión con inversionistas organizada por American Society Council of Americas, con el objetivo de convencer a los empresarios de invertir en nuestro país. Sin embargo, lejos de animar y convencer a los hombres de negocios para que inviertan en el desarrollo del país, su discurso buscaba todo lo contrario y para el colmo cerró su intervención con la parábola de «el tamborcito» que nadie entendió.

Después de escuchar el discurso de Pedro Castillo en la ONU. Primero, pensé que se trataba «fake new». Después, me pregunté si habría tomado «yonque» o chacchado «coca» antes de llegar al recinto. Y me acordé de los «cojudignos» que votaron y solamente pude pensar: se lo merecen.

Nos merecemos un mandatario mediocre, inculto, incapaz cómo Castillo, sin cosmovisión de país? Castillo tiene seis investigaciones abiertas en la fiscalía, lleva 70 ministros en 13 meses de gobierno? Es

acusado por un presunto favorecimiento a una empresa para lograr un contrato con la petrolera del Estado peruano? Por el plagio en su tesis de maestría? Investigación en curso sobre licitación de un puente en la selva del país? Etc etc.

Así nos llenamos la boca diciendo que no somos Venezuela, Nicaragua o Bolivia, que somos capaces de sostener un debate con argumentos, pero en realidad somos el país de los memes y la desinformación. La culpa es de nosotros los ciudadanos, por elegir a impresentables como presidente de la República y congresistas ignorantes y cuestionados, ojalá podamos entenderlo algún día.

Especialmente, entender la secuela que deja la corrupción y funcionarios depredadores que tienen como inventario a obras publicas con sobreprecios, fantasmas, licitaciones manipuladas, privatizaciones de favor, grandes delitos tributarios, desvío y saqueo de los fondos sociales, malversación de la ayuda internacional y de los créditos de fomento, tráfico de leyes, Decretos, Resoluciones y sentencias judiciales, alianzas políticas mercantiles, gestiones financieras incestuosas, quiebras y auto quiebras de entes financieros, lavado de dinero, protecciones al narcotráfico; todos amparados en la impunidad oficial y el sistema de lealtades delincuenciales y el abuso del poder.

«Según Contraloría: Existen 2346 obras públicas paralizadas por más de S/ 29 mil millones».

«Tenemos corruptos hasta para exportar, la corrupción le quita un pan a las familias que no tienen pan, le quita beneficios a la población»

La existencia de este sistema en todo el país en lo público y en lo privado -generalmente conocido y tolerado por la hipocresía social y protegido por el poder- agrava las condiciones de vida de los pueblos y envilece a las personas y la gestión institucional dificultando los procesos del desarrollo en desmedro de los más pobres y humildes.

Para superar la gravedad de esto, es necesario que los nuevos líderes definan integralmente estrategias, políticas, programas, proyectos y acciones específicas y drásticas en la prevención y sanción del delito. La educación formal y familiar basada en nuevos valores y la capacitación integral para ser verdaderos ciudadanos es fundamental para forjar hogares y pueblos felices. La utopía es trabajar en una nueva ética y responsabilidad por el interés y el bienestar público y el desarrollo humano.

Cuanta razón tenía y muchos imbéciles decían que estaba exagerando, ahora que dirán?