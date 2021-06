El Dr. Jorge Salas Arenas, presidente del JNE, adelantó opinión al descartar fraude electoral y anuncia deliberación de actas impugnadas de manera pública? Señaló que es “indebido” e “incorrecto” y que le parece “peligroso” hablar de fraude electoral en la segunda vuelta “a partir de un incidente, dos o cinco”. “Hablar de eso es un tema muy complicado”, indicó el magistrado.

“El fraude implica un concierto de voluntades orquestado, planificado y ejecutado desde adentro y con el ánimo de causar una decisión torcida de afectar la voluntad popular y eso no existe”, señaló el magistrado. Anunció que la deliberación de actas impugnadas será transmitida públicamente “por el interés” que denota la materia. Explicó que esta disposición fue adoptada por el pleno de la entidad electoral tras su sugerencia.

“El pleno del JNE, a pedido de quien habla, ha decidido hacer una excepción dentro del marco del artículo 25 de la ley del JNE para que las deliberaciones sobre las actas observadas que fueran apeladas se vean públicamente también por el interés que denota esta materia”. “Es una fantasía grave hablar de fraude en este momento y es hacerle daño a la democracia, es sembrar dudas con la finalidad ulterior de reconocer los resultados. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones va a proceder como debe proceder, respetando la voluntad popular. Tenemos deberes sagrados que cumplir y los vamos a cumplir”.

Con Arenas Salas Arenas no hay garantía de imparcialidad

¿Acaso no se sabía que con Jorge Salas Arenas, a la cabeza del JNE no había ninguna garantía de imparcialidad y transparencia en el proceso electoral? Que como magistrado liberó a dos acusados por terrorismo identificados como Eliseo Huamán Choque y Bonifacio Rojas Páucar. Estos sujetos fueron favorecidos por el Tribunal que integró Salas Arenas. Que sus antecedentes políticos- militante de Patria Roja-, defensor de terroristas lo condenan. Que preside el JNE gracias a las artimañas del “lagarto” Martín Vizcarra.

Al igual que en Venezuela los rojos tienen capturado el JNE

No me hagan “conejo”, los partidos políticos son responsables de todos estos desbarajustes por aceptar las reglas de alguien que no esta calificado para presidir el JNE, ahora ya es tarde para el berrinche cuando sistemáticamente los comunistas bien adoctrinados hicieron su agosto en mesas electorales: anularon las cédulas de Fuerza Popular que les dio la gana. No creo que tengan fácil en el JEE y después en el JNE, sabiendo de que pie cojean.

Aquí una proyección interesante de como podrían quedar los comicios electorales de segunda vuelta de en el Perú.