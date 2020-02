Así lo señala la revista Hildebrandt en sus trece, las “finas palabras del presidente de Petroperú dirigidas a la ministra de Economía”, por no haber querido asumir una deuda de 2,500 millones de dólares de ese elefante blanco. Y la coprolálica frase consta en un audio!!!

El presidente de Petroperú, Carlos Paredes Lanatta, insultó a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, en un audio obtenido por este semanario. Paredes cuestionó a Alva, en una conversación informal, por negarse a que el Tesoro Público asuma este año una deuda de 2,500 millones de dólares, que contrajo la empresa petrolera estatal por la modernización de la refinería de Talara.

“(Le pedí) a mi gran amiga Toni Alva, la ministra de Economía, que me dé los mil quinientos millones de dólares que estoy pidiendo y que no quiere darnos. Entonces, yo voy y le digo, puta, se te cae toda la mierda, cojuda, si no me das la plata, vas a quedar como responsable”, dice Paredes a un interlocutor no identificado.



¿Porqué ahora no sale el presidente Vizcarra y el ministro Zeballos y se pronuncian al respecto y le cortan la cabeza???