Presidente de Corte Superior de Ucayali escuchó reclamos de comunidad Santa Clara de Uchunya

Finalmente, remarcó que hace unas semanas la comunidad hizo de conocimiento público que pidió a ciertas ONGs, como el Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Forest People Program (FPP), que no utilicen el nombre de la comunidad para fabricar conflictos inexistentes y que respeten su voluntad de vivir en paz con sus vecinos.

El abogado defensor señaló que se le informó que la citada magistrada resolvió conceder de manera ilegal y atropellando los derechos de los nativos, una medida cautelar en tiempo record, que impone como jefe a una persona que no es reconocido por la comunidad y cuyo mandato expiró en noviembre de 2021, desconociendo así la voluntad del pueblo y su libertad a elegir su destino.

Asimismo, por pretender destituir a sus actuales autoridades, queriendo imponer por mandato judicial y por la fuerza, a Carlos Hoyos que no fue elegido por la población y que ni siquiera es comunero pues fue expulsado por la misma comunidad.

