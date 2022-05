Presidente Castillo y su esposa plagiaron 54% de su tesis

Que el asno de Palacio no mereció ser presidente. Su ascenso como sindicalista básico es un meme demagógico, como su tesis. Sus poses de presidente es un «plagio» de Evo Morales. Ahora sólo queda que el Congreso investigue, no tiene límites los actos delictivos de Pedro Castillo y sus ministros que lo chalaquean y sostienen que son fábulas, que se atreven a cuestionar el software «turnitin» utilizado y respaldado por universidades del Perú y el mundo?

Cuál es la conclusión? El lucro, la estafa a la Nación. Cómo en ese tiempo no existía SUNEDU, es evidente que la UCV hacía de las suyas estafando a diestra y siniestra. Para destapar esta triste realidad, solo habría que revisar las tesis de los alumnos que estudiaron junto a Pedro Castillo y su esposa y punto. En este caso específico no creo que el problema sea Pedro Castillo y su esposa, ellos cumplieron con los requisitos exigidos por la universidad, la UCV es la que tiene que responder por haber aceptado tesis plagiadas.

c) Que los periodistas de Panorama se comunicaron con el académico Figueroa Coronado, quien corroboró que sí fue miembro del jurado -fue juez y parte- que evaluó la sustentación de la tesis del presidente de la República y su esposa.

a) Dos de ellos fueron Jhon Hualcas Reyes y Andrea Jesús Solís Díaz, a quienes buscaron en el Reniec y descubrieron que dichas personas no existen. Además, trataron de hallarlos por sus DNI, pero los resultados arrojaron a otros ciudadanos.

