PRESIDENTE CASTILLO SE CORRE Y CERRÓN SIGUE CON PATRAÑAS

Y qué esperamos para sacarlos del poder?

Mientras que el presidente Pedro Castillo, se niega a recibir a Comisión Fiscalizadora del Congreso de la República (a pesar que en Arequipa había confirmado su declaración), se corrió y cometió infracción constitucional. Ahora sólo depende de la comisión lo acuse ante el pleno, se amarren los pantalones y lo destituyan.

Cortinas en plena huelga de transportistas y agricultores??? Castillo y sus secuaces se burlan de todos los peruanos, tienen el mismo discurso, el mismo cuento y el mismo engaño??? ya sabemos la realidad de aquellos países que implantaron su asamblea constituyente, hoy en día viven una desgracia!!!

EL PAIS ESTÁ GOBERNADO POR UNA GAVILLA COMUNISTA UNA PLAGA DE INCAPACES Y PRONTUARIADOS, SOBRINOS, NIÑOS, PRIMOS Y PAISANOS.

El portero Cerrón, «poco a poco, crisis tras crisis, transportistas y agricultores, se darán cuenta que si no se cambia la Constitución, no solucionarán sus demandas. Que el precio del combustible y peajes no se regulan en el neoliberalismo, «libre mercado» o «economía de mercado», el Estado está ausente».

Vlademir Cerrón, sigue confundiendo a la población, con su patraña «cambiar la Constitución», cuando esto no resuelve los problemas de «Gestión de Ejecutivo», que la regulación del mercado que tanto cacarea Cerrón como gallina clueca, es sinónimo de SUICIDIO ECONÓMICO. Los subsidios solo ocultan robos y protegen mafias; la gavilla encaramada en el poder no acierta a resolver ninguno de los graves problemas que sufren los peruanos.

Como todo comunista, sólo le interesa el cambio de constitución? Para el covit 19, cáncer, hambre, guerra, crisis, el paro de transportistas y agricultores, alzas de precios de canasta familiar, etc, cambio de constitución verdad? Así como en Venezuela, Nicaragua o Cuba? Cerrón puede ilustrarnos como así Venezuela, con una Nueva Constitución y a medida, está en permanente crisis económica, política y social?

Es muy fácil rebatir factualmente a Cerrón, «caníbal» Torres, «Puka» Bellido, Bermejo y Castillo, que con la Constitución de 93, el Perú alcanzó niveles de ingreso per capita, reducción de la pobreza y generación de empleo, nunca vistos en nuestra República. Es con la llegada de los comunistas de Perú Libre y el «títere» que hace la finta de presidente, todo se está pudriendo.

Estos ignorantes creen que con una nueva Constitución podrá regular y controlar precios? Cojudos, los faraones lo intentaron y NO funcionó. El emperador romano Diocleciano también lo intentó. Emitió un edicto (der.) que controlaba precios de más 1300 productos bajo pena de muerte y tampoco funcionó. La regulación de precios, crea escasez de bienes y servicios. En nuestro país la legislación prohíbe al Estado, incluyendo al Indecopi, intervenir en la fijación de los precios, salvo para las tarifas de los servicios públicos como la telefonía, la luz o el agua. En ese sentido «…todo precio deberá ser determinado por las fuerzas del mercado, a menos que se trate de un servicio público regulado».

Veamos: sobre la base de las actuales reglas en materia económica de la Constitución Política de 1993, esta potestad de ordenación de precios se encuentra prohibida. Los artículos 58, 60 y 61 del texto constitucional establecen nuestro régimen económico como una economía social de mercado, donde la iniciativa privada libre, bajo las reglas del mercado, es la premisa base y solo de forma excepcional (y fundamentada en la tutela de otros derechos fundamentales, principios constitucionales o fallas de mercado) se admite la intervención pública en ella.

El TC ha precisado en reiterada jurisprudencia como en la sentencia recaída sobre el Expediente 001-2005-AI, que la libre determinación de los precios por parte de los particulares forma parte del contenido esencial de la libertad de empresa.

Mejor dicho, de esta forma, se reafirmó que el control de precios por razones políticas no está permitido según nuestra Constitución, pues forma parte del contenido esencial de la libertad de empresa, cuya limitación debe ser excepcional.

El control político de los precios también está prohibido por una norma con rango de ley de desarrollo constitucional, la Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada (DL 757), que en su artículo 4 establece que «la libre competencia implica que los precios en la economía resultan de la oferta y la demanda, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y las Leyes».

La rabia de Cerrón y los comunistas de Perú Libre; mayores utilidades al 2020 en millones USD: Southern Perú (790), Shougang Hierro Perú (348) y Sociedad Minera Cerro Verde (274). Sumadas 1412, equivale a 5,304 millones de soles. Solo con las tres tenemos el equivalente al PIA de 21 gobiernos regionales para gastos de inversión. «Las enormes utilidades que se llevan las transnacionales en contratos ley. Solo con ello resolveríamos los problemas, considerando hipotéticamente que no existan Yanacocha, Antamina, Toromocho, Quellaveco, Las Bambas, Espinar, Gas de Camisea, etc». ¡Realmente es mucho más, increíble!

Cerrón como todo comunista ignorante odia la inversión privada. Es tan imbécil que no sabe que la diferencia radica en que esas empresas saben trabajar, invierten su capital para la producción. No tienen gente de más, no es como el estado lleno de tanto vago que calientan el asiento como en la región Junín y ahora todo el aparato estatal.

Además, el Estado peruano no tiene ni la tecnología, ni el personal, ni el capital para aprovechar esos minerales. Yanacocha tenía 0.7 gramos de oro por tonelada de recurso extraído. Eso no se mina con pico y pala sino con lixiviación.

La última para el cierre, que dirá Vladimir Cerrón, ahora que la UCV a ratificado el plagio de la tesis de Pedro Castillo? Habla no te quedes callado!!!.