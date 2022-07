PRESIDENTE CASTILLO SE BURLA DEL PAIS

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

UN MENSAJE SIN MEA CULPA DE DOS HORAS, Y NO FINALIZÓ EL PÁRRAFO DONDE CONMINA A LOS PROFUGOS ENTREGARSE A LA JUSTICIA.

LE GRITARON FUERA CORRUPTO!!!

El Jefe de Estado llegó al Congreso con un retraso de 10 minutos. Luego de los saludos protocolares y sentado en la Mesa Directiva junto a Lady Camones entonaron el Himno Nacional. Luego el mandatario —que aún no aprende a gobernar—, leyó las 86 hojas de su discurso que solo fue interrumpida para tomar algunos tragos de agua y continuar con su lectura.

Pregunto, qué autoridad moral tienen los congresistas que apoyaron con su presencia en el Congreso de la República a este gobernante corrupto, vende patria? Han faltado a su palabra: afirmaron en todos los medios que no iban a escucharlo? Hipócritas!!!

«Pedro Castillo, sin ningún reparo salió hablar de sus logros, que nadie ve?? Que vivimos en un país de las maravillas, que es una pobre víctima de los medios y sus enemigos».

Escuchar al cínico e incapacitado que nos gobierna, es una vergüenza. Su mensaje a la nación fue vacío, con cero autocrítica, sin ningún propósito de enmienda, ni pedido de perdón por los graves actos de corrupción que lo involucran. Carente de anuncios de grandes cambios por los cuales el pueblo votó. Sobre todo alardeando de lo que carece: autoridad moral. Responsabilizando a la prensa de todos los males que padece el país.

Leyó mucho y mal, al final no dijo nada. Lo lamentable que esa clase política no podía decir hasta aquí no más Pedro Castillo, tu gobierno no tiene pies ni cabeza, sólo busca hundir más nuestra patria. Optaron por cuidar sus fréjoles.



Hasta su socio, Vladimir Cerrón – quién amenazó con una convulsión social si lo sacaban al presidente- le metió su chiquita:

«Discurso presidencial vacío, sin la energía moral necesaria, sin compromiso de un real cambio, sin anuncios de reestructurar el Estado. Asamblea Constituyente apenas nombrada, soberanía no enunciada, renegociación de contratos ley ausentes y recuperación de recursos nulos».

Ojalá ponga la otra mejilla, por salirse del libreto y hablar cualquier tontería, ejemplo: QUE SE VAN A CANSAR PORQUE NO HAY PRUEBAS CONTRA EL y no responder por las cinco investigaciones que le han abierto en la Fiscalía por actos de corrupción.

Porqué no habló de Promesas incumplidas:

a) Renunciaré al sueldo de presidente.

b) Palacio será un Museo.

c) Instalaremos una planta de vacunas Rusa.

d) Extranjeros criminales serán deportados.

e) Servicio militar obligatorio.

f) Cerrón no lo verán ni de portero.

g) Ministros cobrarán la mitad.

h) Todo los Hospitales tendrán un «resonador» de última generación

CUAL ES LA SALIDA? LA CALLE.