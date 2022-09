Presidente Castillo, sacó al cazador del crimen del organizado de Digimin

1. Por la osadía de haberlo investigado a él y a su familia. Por haberse atrevido a buscar a su hija-cuñada, Yennifer Paredes, el pasado 9 de agosto en la residencia de Palacio de Gobierno y supuestamente ingresar a su dormitorio personal. 2. Para el inepto de palacio esto era una afrenta que no lo iba a pasar por alto desde su despacho con sus abogados la empezaron a crear una serie de denuncias contra el coronel Harvey Colchado, exjefe del Nuevo Equipo Especial de la Policía en contra de la corrupción. 3. Para Castillo, el coronel Harvey Colchado Huamaní, no podía estar ni un día más a cargo de la División de Búsqueda de Personas (Divbus) de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) del Ministerio del Interior (Mininter), que tiene la tarea de buscar y capturar a las personas en calidad de prófugas, como su sobrino Fray Vásquez y su amigo y paisano, exministro Juan Silva, entre otros.

By