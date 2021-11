Presidente Castillo ofreció mensaje a la nación con roche

¡Clickear Stars! (Votos: 2 Promedio: 5 )

¿Presidente Pedro Castillo, tiene pesadillas en palacio de gobierno?

¿La oscuridad, clandestinidad y camuflaje para sus citas privadas al estilo de los corruptos que tanto critica?¿»Sombrero luminoso» está más movido que «Miguelito Barraza» y «Kike Suero» juntos? ¿Por qué no le hace un favor al Perú, así como a sus millones de pobres y tiene la hidalguía de RENUNCIAR porque no da talla para gobernar el país?

El presidente Pedro Castillo, es recontra terco, acompañado de ministros peleles en mensaje a la nación negó cualquier acto de corrupción y se pronunció sobre el reportaje de Cuarto Poder, que reveló las reuniones que él sostuvo en su «búnker» ubicada en la calle Sarratea, en Breña.

“Las reuniones oficiales únicamente se realizan en Palacio de Gobierno. En mi domicilio solo he recibido visitas de carácter personal. Rechazo enérgicamente tener algún tipo de participación en actos irregulares que hayan favorecido algún interés particular”, explicó.

Oiga usted: tantos “caviares” que fungen de asesores no le pueden decir a Pedro Castillo, que al asumir la presidencia prácticamente renunció a su privacidad, que todas las reuniones con personas en Palacio o en su domicilio tienen que registrarse así lo dictan los protocolos? ¿Qué deben registrarse el nombre de la persona, el asunto a tratar, la hora de ingreso, la hora de salida y debe quedar registro fílmico de su ingreso así como su salida? Para qué seguir perdiendo el tiempo, no trate de justificar lo injustificable, lo que tanto critica lo termina practicando de la peor manera. Su mensaje es un insulto la inteligencia de los peruanos, su gabinete que lo acompaña parece “la banda del choclito”.

Me revienta que la banda de los “malandros” caviares están en otra -que el presidente Castillo se los permita- , ellos no operan desde la clandestinidad sino desde las sentinas del oficialismo organizados al estilo hamponesco: extorsionan y atacan descaradamente a quienes se oponen al gobierno y defienden, apañan o aplauden, sin pestañeo alguno, a quienes conforman el ápice del poder. Porque viven de los contratos por asesorías y/o servicios conexos que consiguen de los gobiernos, a cambio de defender los intereses del poder establecido encargado de administrar el Estado, que es propiedad de todos los peruanos. Ricos y pobres. Obre bien o mal, su compromiso consiste en respaldar hasta las últimas consecuencias al gobernante que les da de mamar.

¿Cómo se puede luchar contra la corrupción con el ministro de Justicia, ministro de Economía, ministro de Educación, ministro de Transporte, y funcionarios en el aparato del Estado, cuestionados por actos dolosos que colisionan con una buena administración? ¡¡¡ CON UNA PRIMER MINISTRA ANTIMINERA AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS!!!

Señor presidente baje de las nubes y no se haga más palta, con frases escogidas: «En mi domicilio solo he recibido visitas de carácter personal» Pero ¿Cuál es su domicilio? ¿Acaso no es el Palacio de gobierno? ¿Acaso no vive en Palacio con su esposa, hijos y mascotas? ¿Puede contestar que llevó Karelim esa noche en la bolsa después de haber ganado una buena pro de más de 200 millones de soles? ¿Acaso es falso lo que afirma la abogada Mónica Yaya, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) estaría vendiendo información que le llega de manera secreta?

Señor Presidente, “el hombre es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios”. No será difícil demostrar que usted miente. Una o más personas con las que se reunía seguramente darán detalles (de las reuniones secretas) que contradecirán su versión. Ya hay al menos una versión que lo contradice: la del ministro de Defensa quien dice que eran “reuniones normales, cotidianas y relacionados al sistema de defensa de la nación”. O sea no eran reuniones personales como sostiene usted???

Señor presidente, el asunto con la empresaria Karelim López es más grave. ¿Cómo demostrará el presidente que eran temas personales, si en medio de esas reuniones la citada dama ganó una licitación de varios cientos de millones? ¡¡¡ENTRÓ AL DOMICILIO DE CASTILLO CON UNA BOLSA GRANDE Y DESPUES SALIO CON LAS MANOS VACIAS!!! ¿Seguirán pensando que el ciudadano es caído del catre? ¿Qué no pasa nada después de un pequeño berrinche?

Asu mare… que vergüenza, con una “concha” más grande que la del “Campo Marte”, sus ministros lo aplaudan, mientras en la otra orilla Vladimir Cerrón, dueño de Perú libre espera la oportunidad para clavarlo!!!