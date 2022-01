Presidente Castillo no rompio silencio alguno

By

Tremenda lavada de cara…

El enano Hildebrandt, con un publicherry le lavó la cara y maquilló. Esta es la única manera como podía terminar su carrera de «periodista» y para ciertos idiotas «líder de opinión».

El enano César Hildebrandt dio detalles de la entrevista que tuvo con el presidente Pedro Castillo, en la cuestionó que haya personas dedicadas a crear inestabilidad y que buscan «quebrar» su gobierno?

«La imagen del presidente está más o menos dibujada: es la imagen de alguien que evade algunos temas y que sin embargo conserva un cierto candor en otros, pero que, en el plano general, deja una impresión muy confusa, por eso yo puse en el encabezado de la entrevista que el público sabrá juzgar porque cada uno va a hacer la interpretación que sus instintos le demanden».

«Hay una especie de autoceguera, una ceguera autocompasiva y narcisista para no ver lo que está sucediendo. El entorno lo blinda, la vanidad que confunde y él cree que los 30 puntos que ha perdido en popularidad son invento de sus enemigos».

Según Hildebrandt el jefe de Estado se mostró «como es» en la conversación que tuvieron en Palacio de Gobierno; sin embargo, reconoció que «preocupan algunas cosas», como por ejemplo reconocer la «derrota» que el Congreso le haya cerrado el paso a la Asamblea Constituyente?

Cuando políticamente lo que ha hecho el Congreso es cerrarle la puerta y entonces el referéndum, convocado por el pueblo y sus calles, ha terminado.

En la entrevista el presidente Castillo dice no sentirse decepcionado consigo mismo; no obstante, reconoció que «a veces uno se equivoca y uno aprende de los errores». En el caso de haber designado a Guido Bellido o a Bruno Pacheco fue su peor error en el nombramiento de funcionarios.

Además, sostiene que la lobista Karelim López no es su amiga. «No nos arrastra ningún vínculo amical, ningún vínculo laboral», nunca la citó en la vivienda de Breña, que desconoce los motivos de la presencia de ella en el inmueble y que nunca se encontraron.

«Ha habido todo un montaje, un intento de quebrar este gobierno, pero los hechos van a demostrar lo contrario».

El presidente Castillo, insistió en la versión gubernamental de que no hay una lista de asistentes a la casa de Breña porque no es un despacho de gobierno. Agregó que no abordó temas de Estado en esa casa y que asistió por asuntos de carácter familiar y con «gente amiga» que estuvo en la campaña electoral.

Aunque esconde muy bien en el mar de las palabras, lo dice firme, «Pedro Castillo es inteligente como Churchill, carismático como Kennedy, locuaz como Garcia y honrado como Barrantes. Definitivamente, Chota ha alumbrado a unos de los políticos más polémicos y fascinantes del Perú, desde Víctor Raúl Haya de la Torre».

Como vemos en los extractos la tendenciosa entrevista de Hildebrandt, maquillando con una fluida verborrea a un ser que apenas puede balbucear, en toda la entrevista no mencionó nada de los US$ 20 mil de Bruno Pacheco, que se encontraron en el baño? sólo indujo a que diga que su nombramiento fue un error?

Sombrero luminoso, solito se delata, cuando dice que no conoce a Karolim Lopez, que no es su amiga y que cualquiera puede entrar a palacio? Quién se va a tragar esa incoherente respuesta cuando la lobista Karolim entró mas de ocho veces a palacio y le regala una fiesta sorpresa a su hija sumado a todo los movimientos en este gobierno?. SE VENDIÓ SOLITO!!!

Será que el enano ya tiene demencia senil, de periodista acucioso a «counching de media Training» y «estilista»? Tratar de lavarle la cara y maquillar a la corrupción e ineptitud? O. pesa más su corazoncito rojimio y apoya al inepto gobernante comunista sin importar quedar como ilustre sobón?

Un Hildebrandt cojudignisisimo de la izquierda caviar, chora y vaga. La versión sin azúcar, sin sodio y sin gluten del pseudo periodista líder de opinión: convertido en una masita.