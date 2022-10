Presidente Castillo, no quiere saltar la teta del Estado

¡Clickear Stars! (Votos: 2 Promedio: 5 )

COMO SEA SE AFERRA AL PODER

El Abogado Benji Espinoza, presentó tutela de derecho para anular denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. La solicitud fue remitida ante la Corte Suprema, con la finalidad de anular la denuncia constitucional.

Ya es hora de despertar de esta pesadilla, los congresistas de oposición no se quieren dar cuenta que el inquilino precario de Palacio, Pedro Castillo, tiene 58 niños y solo les falta 8 para tener mayoría simple (mientras se pelean por quien hace más vacancias inútiles).

No pierdan el tiempo, bajen los votos de la vacancia ya… porque después ni para eso tendrán votos. Despierten carajo. Nadie debe tener duda que nos enfrentamos a un crimen organizado, que se han preparado muchos años para tomar el poder y arrasar con el erario nacional: en un país rico, no más prosenderistas pobres.

Claro, que el gobierno cuenta con el apoyo de una portátil de ganapanes como Gustavo Gorriti, Chicho Mohme, Cesar Hildebrandt, Juliana Oxenford, Nicolás Lucar, etc que no les interesa apoyar a cualquier rojimio así sea ladrón.

El escándalo de estás garrapatas a cruzado las fronteras, las denuncias por corrupción del gobierno de Pedro Castillo que retumban en el país, también repercuten en el extranjero. El diario español El Mundo publicó una detallada crónica sobre las investigaciones fiscales que persiguen al mandatario peruano y su familia.

1. «Mujer, cuñados, sobrinos… La familia corrupta del presidente de Perú», reza el fuerte titular del medio español. Una pésima imagen del Perú hacia el exterior, de quien representa a los peruanos y personifica a la nación.

El artículo hace mención: «Ni siquiera ha cumplido 15 meses sentado en el Sillón de Pizarro, pero el presidente peruano Pedro Castillo suma y sigue un escándalo tras otro. La Fiscalía ya ha abierto seis investigaciones en contra del presidente y su entorno y, en especial, su propia familia, además de ministros, congresistas, empresarios y colaboradores. Sobre la primera dama, Lilia Paredes, pesan acusaciones muy fuertes (delito de organización criminal en perjuicio del Estado) que le pueden llevar hasta diez años a la cárcel. El fiscal atribuye a Paredes un papel clave en el esquema de corrupción, «coordinadora» de la red de crimen organizado liderada por su marido».

Podemos cerrar los ojos ante la vergüenza internacional?

Que asco, tipejos de la peor calaña, capaces de vilezas mayores, se la pasaron criticando las prácticas nefastas de Montesinos, como las compras de congresistas, prensa, periodistas, encuestadoras y opinólogos, etc, hoy hacen lo mismo. Doble rasero, esto es un acto delincuencial. Y Castillo se hace la víctima? Cuando debe aclarar de dónde saca para pagar a su grupo de abogados (cuatro), Benji Espinoza, Eduardo Pachas, José Palomino y Jorge Díaz. Un cuarteto de juristas que no lo representan en los mismos procesos como un equipo, sino que cada uno se especializa en las diferentes investigaciones que enfrenta el jefe de Estado?

Si Castillo tiene un sueldo mensual de S/15,600. ¿Cómo hace para pagar los costosos honorarios de sus defensores? Más de US$ 400 mil, fuera de muertos y heridos? Mientras la crisis económica y la pobreza avanza a galope. Y la arremetida contra la Fiscal de la Nación, es feroz?

No estamos para perder el tiempo la democracia y la libertad está en peligro, es hora de salir a a las calles y expresar nuestra protesta.