Presidente Castillo no declara a medios porque descontextualizan sus comentarios

El presidente Castillo, debe saber que en estos tiempos, el mayor indicador de que existe democracia en un país es la libertad de expresión no solo de los periodistas, sino especialmente de los ciudadanos. No logro comprender para qué la reunión que sostuvo la semana pasada con representantes de diversos medios de comunicación, y hacerles saber su “sana intención de trabajar por el país”?

Una vez más, la relación del gobierno con la prensa, es vista como una piedra en el zapato para esta administración que sueña con hacer lo que le venga en gana, incluso llenar el gabinete de gente dudosa y cercana a bandas terroristas, y que la ciudadanía no se entere de nada. Por eso durante la campaña, el hoy mandatario y los matones que lo rodeaban maltrataron a un reportero de Willax TV en Lima, y a otro de Latina en Huancavelica, en Ayacucho, persiguieron y golpearon a la enviada Stefanie Medina.

Sobre el indignante maltrato a la reportera, el mandatario reiteró sus disculpas hacia la reportera de TV Perú Tiffany Tipiani, quien fue agredida por uno de sus miembros de seguridad cuando intentaba recoger sus declaraciones. “Cualquier actividad no la hacemos planificando agredir a nadie. Las cosas se dan, si se dan, pedimos las disculpas del caso, les pido que estén al pendiente”, aseveró.

“Debemos ser claros, los reporteros no son perros fieles cuando recaban información, ni se convierten en víboras frente al teclado”. Sus declaraciones mal pronunciadas y promesas durante la campaña de la segunda vuelta electoral y en la huelga magisterial, están grabadas, no hay que echarle el pato a los medios de comunicación que descontextualizaban sus comentarios.

Señor Presidente, cada uno es “dueño de sus silencios, esclavo de sus palabras”. Todo pareciera indicar que pasan los años y no aprendemos, en los últimos tiempos, no le vamos a poner nombre, asistimos a un concurso de verborragias que, muchas veces, resultan de una contradicción tal que nos hace suponer que son la resultante de una estrategia de políticos que quieren ser graciosos, pero sus declaraciones terminan siendo nefastas para el ciudadano o la ciudadana que las recibe.

Dice que la prensa descontextualiza sus declaraciones? Descontextualizar es “sacar algo de su contexto” ya sea lingüístico o situacional, dé este modo, ese hecho o esa información incompleta, puede dar lugar a malas interpretaciones puesto que carece de objetividad real (expresar la realidad tal cual es), mejor dicho para confundir? Parece que al “profesor” alguien le a soplado al oído la palabrita “descontextualizar”, y no sabe su significado.

