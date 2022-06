PRESIDENTE CASTILLO METE LA PATA EN CUMBRE DE LAS AMERICAS

OJALA QUE NO LA SIGAN METIENDO Y QUE DIOS NOS AMPARE…

PUTIN Listo para enviar Vacunas al Perú, y Sagasti no responde [VIDEO]

Al toque usó su cuenta de Twitter para responder ante el discurso de Castillo Terrones. No es la primera vez que Vladimir Cerrón, investigado por afiliación al terrorismo cuestiona al mandatario. Hace unos días, lo calificó de “traidor” por adoptar una postura desleal frente al partido que lo respaldó en las últimas elecciones en donde salió elegido como presidente.

