Presidente Castillo denostó entrevista con CNN

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Un acalorado discurso hizo hoy el presidente Pedro Castillo Terrones y en tono enérgico cuestionó una entrevista que le realizaron la mañana de este lunes la empresa televisiva norteamericana CNN. Se mostró sorprendido por algunas preguntas, que a su juicio, «nada de importante tienen para el país».

«En la mañana de hoy he tenido en una entrevista. Más que entrevista, me he quedado sorprendido de algunas preguntas que se me hacía que nada importante tienen para el país: que Bruno Pacheco, que Sarratea… acá las cosas las tenemos muy claras. Acá no hemos venido a robarle un centavo al país», dijo durante una reunión con representantes de pescadores artesanales en Chorrillos.

Pedro Castillo hizo también referencia a otra pregunta de la entrevista sobre si su Gobierno entregaría el mar peruano a Bolivia y aclaró que toda decisión será con la participación del pueblo.

El presidente Pedro Castillo realizó estas declaraciones tras reunirse con representantes de pescadores artesanales en Chorrillos, a quienes indicó que el Gobierno hará que Repsol cumpla sus responsabilidades penales, civiles y administrativas.