PRESIDENTE CASTILLO DA MANOTAZO DE AHOGADO CERCADO POR TODO LADO

Castillo, está en un terreno complicado ante la denuncia contundente de la Fiscal de la Nación

Luego de casi 12 minutos de mensaje presidencial, Castillo hizo lo predecible, victimizarse ante la comunidad internacional bajo el argumento de un complot y una nueva modalidad de golpe de Estado. Para el mundo todos mienten y el dice la verdad, pretende ponerse la piel de luchador social y trasformador.

Sin inmutarse asume que son todos contra su presidencia, los grupos de poder, los congresistas, la fiscalía, la contraloría y los medios de comunicación. Todas las instituciones en su contra por luchar por el pueblo y la corrupción. En resumen, una realidad que solo está en su cabeza.

Un acto vergonzoso que lo pinta de cuerpo entero, el jefe del crimen organizado no reconoce ningún error, al contrario le echa toda la culpa al fujimorismo de lo que le pasa ahora en su gobierno. Es la más estúpida explicación que solamente podría ser creída por personas con inteligencia limitada o secundada por ese sector político que sólo ha subsistido por su antifujimorismo.

– Se «está instrumentalizando nuevas formas de tortura psicológica y prisiones preventivas» para conseguir acusaciones contra su gobierno. Además, recalcó que no es corrupto y se mantendrá en el poder hasta el final de su mandato.

– Pedro Castillo señaló en su discurso que la Fiscalía “procesa a funcionarios” de su gobierno y “los presionan para arrancarles falsas declaraciones” con la finalidad de comprometerlo “en delitos que nunca cometió.

– “Al decirles (Al Congreso ) en su mensaje que la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ya cumplió con su labor y ahora le toca al Congreso hacer lo suyo, pone en evidencia la no tan sutil concertación para el complot”, expresó durante el mensaje en el que estuvo acompañado por sus ministros excepto por las Vicepresidenta de la República, Dina Boluarte.

– Es evidente que su mensaje no es para los peruanos, es para los que mañana participarán en la reunión de la OEA que evaluará su pedido para aplicar la Carta Democrática I. Con injerencia indebida???

Porqué no aclara las denuncias y se allana a las investigaciones? El problema es él y su portátil de garrapatas por negar la verdad y querer tapar el sol con un dedo. Pedro Castillo, está muerto de miedo porque sabe que Beder Camacho lo está echando y también Geiner Alvarado? Y Pacheco?

La firme, si hubiera que identificar un rasgo común en el presidente Castillo, sería la frialdad y el ejercicio delincuencial del poder. No tiene remordimientos, sentimientos, no padece emociones, no tiene sentido del humor ni capacidad de reírse de sí mismo. No entiende que la democracia, en el fondo, es un juego de roles y no una aventura.