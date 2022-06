Presidente Castillo, culpable por tener uñas largas

LOS MUERTOS DE SAGASTI Y CASTILLO NO CUENTAN

Aún así, Eduardo Pachas, también abogado del presidente, dice que el Congreso es la única entidad que tiene competencia para investigar a Pedro Castillo, y afirma que la Fiscalía de la Nación no puede investigar al presidente, de acuerdo a la Constitución, sobre los delitos que se le imputan a Castillo Terrones en materia penal.

El presidente Pedro Castillo, esta recontra ampayado, por ello, la Fiscalía de la Nación apertura investigación preliminar contra el mandatario por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada en agravio del Estado, por el Caso Puente Tarata III, que involucra al prófugo ex ministro del MTC, Juan Silva.

Mientras tanto, la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, pasó a condición de investigado a Pedro Castillo en el caso Sarratea, luego de que no acudiera a tres citaciones del grupo de trabajo parlamentario que investiga las presuntas reuniones irregulares del mandatario en la casa del pasaje Sarratea en Breña.

Esto no es moco por babas, existen tres aspirantes a colaboradores eficaces en el despacho de la fiscal Luz Taquire, como otras tres con la fiscal Karla Zecenarro, quienes habrían confirmado versiones de hechos delictivos y participación del presidente Pedro Castillo.

Así lo afirmó el fiscal Samuel Rojas, en la audiencia «tutelar de derechos» que solicitó el abogado defensor del mandatario, donde saltaron nuevas perlas que lo comprometen hasta el cuello. Que la organización criminal no sólo estaría enquistada en el MTC, sino también tendría ramificaciones en otras dependencias del Estado, como Ministerio de Energía y Minas, y en el de Vivienda.

By