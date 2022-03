Presidente Castillo con los pelos de punta

By

HAY VIENTOS QUE SOPLAN

Pedro Castillo, la tiene toda en contra en el Congreso de la República o ya negoció con niñatos???

Hoy responderá a cuestionamientos por corrupción, tras lo cuál decidirán si lo sacan de Palacio? Ayer, el Congreso aprobó moción por 76 votos a favor y el lunes 28 deberá presentarse ante el pleno. Se correrá???

Siempre no faltan los adulones, como el primer ministro Anibal Torres (caníbal para la oposición), que debe estar con los «muñecos» por la revelación de Karelim Lopez sobre negociados de ministros, congresistas, sobrinos y amigotes que rodean al presidente Pedro Castillo. Y sobre todo, tiene las pruebas: sino es así, porque la amenazan de muerte?

El abogado César Nakazaki, se va ha tirar en una piscina sin agua? Denuncia presión a su defendida, quien recibió carta de rectificación de ZV; KL mensaje desde entorno legal de Gobierno, se le pide retractación denuncias a fiscales de LA y dejar a su defensor; Bruno Pacheco envía un “aviso” y no se presenta a declarar en Caso de LA. Presidente hoy a las 5pm se presentará al Congreso?

El ruido político suena fuerte, pero «caníbal» sostiene que integrantes del Ejecutivo son cuestionados por sus “características raciales”, que el Gobierno «es despreciado por la derecha y ultraderecha que ha gobernado los 200 años de vida republicana».? Y los chanchullos con dys esbirros? ASUSTADIZO EL DESPEINADO MINISTRO CON LA PRENSA QUE REVELA LOS CONTRATOS DE SUS FAMILIARES CON EL ESTADO?

Veamos: el primero que le tira dedo a Pedro Castillo, por el «gobierno paralelo» es su socio Cerrón. Después Héctor Béjar, señala; El presidente Pedro Castillo está rodeado por intereses y no por colaboradores “No quisiera estar en su piel (del presidente), porque todo el mundo lo rodea, todo el mundo lo acosa, todo el mundo le pide y está rodeado por intereses, no está rodeado de colaboradores”, el excanciller está loco? No. Sabe lo que dice.

Además, el «hermano Santiago» o «prosor», esta cuestionado por tener ministros con presuntos nexos con el terrorismo, tener como ministro de Agricultura, a Oscar Zea, acusado por dos homicidios, sin morirse de vergüenza? El ministro de Salud, Condori, promotor de los beneficios de «agua arracimada», y denunciado por presuntos cobros indebidos en la Red de Salud de Chanchamayo.

La «consulta popular» para ceder mar a Bolivia, no dar la «lista de visitantes» al búnker de Sarratea, ascensos irregulares en el EP y PNP, filtración de la prueba docente nacional, designar a Daniel Salaverry, como presidente del directorio de Perúpetro, las acusaciones de Karelim, imputaciones de corrupción en el MTC y Vivienda???

El presidente Castillo, tiene la oportunidad de decir su verdad y explicar hoy al pueblo por los cuestionamientos a su gestión en el mensaje a la Nación desde el Congreso de la República. Estoy seguro que planteará un proyecto de ley para modificar el artículo 112 de la Constitución, con el fin de acortar el mandato del presidente de la República y de los congresistas, convocar a nuevas elecciones generales???

«Supuesta salida democrática, ante la negativa del Congreso, abrir otros espacios políticos, sin descartar la participación de la OEA y la UE?»

La firme «sombrero luminoso» tendrá la cara de…. pero, no lo es. No ha cambiado su conducta, miente constantemente, provoca y acusa al Congreso que no lo deja gobernar por ser cholito. Es más listo a pesar de sus limitaciones con lenguaje enredado, pero hay gente que lo entiende y defiende. El ya de dio cuenta de que pie cojea, cual es su talón de Aquiles, en consecuencia sus días como mandatario están acondicionados…