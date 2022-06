PRESIDENTE CASTILLO CON LAS HORAS CONTADAS

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

NADIE LO QUIERE ES RECHAZADO EN TODAS LAS REGIONES: SE ESCUCHA, FUERA CASTILLO, FUERA!

Taxi, taxi… cuanto me cobra una carrera hasta la Universidad Ricardo Palma, Av. Benavides?

– Para usted 30 lucas!!!

– Curuju… oiga, pero estamos en la cuadra 20 de la Av. Arenales y no voy a Villa El Salvador!!!

– Pobechito, mejor busque otro taxi y

dele gracias a su presidente Castillo, por el precio de los combustibles por las nubes.

– Yo no he votado por Castillo.

– Ahora, todos se ponen en ese plan… dicen lo mismo.

– Bueno, estoy apurado y no tengo ganas de pelear discutiendo por un sol más un sol menos!!!

– Si es así, vamos, pero no es para que se moleste, la situación en el país es igual para todos, la crisis nos golpea a unos más y a otros menos. Tal vez, los únicos que pasan piola son los «ganapanes» que adulan al gobierno y tienen para pagar taxi o para darse ciertos gustos.

– Oiga, usted me esta ofendiendo.

– No, no se pique, cuantas personas no tienen ni siquiera un sol para movilizarse, ni para comprarse dos panes!!!

– Nosotros los taxistas tenemos contacto diario con todo tipo de personas de diferentes sectores, somos oídos y nos damos cuenta de la situación (mejor que cualquier encuestadora). Sabemos el dolor y sentir de la gente.

– Hoy todos los transportistas, agricultores, profesores, trabajadores en general, amas de casa, estudiantes universitarios, todos estamos con los nervios de punta por culpa del asno que nos gobierno, que crea incertidumbre en el sector empresarial, espanta las inversiones, no reactiva la economía, los precios de los productos alimenticios por las nubes. No genera clima de confianza con un cambio en el gabinete con profesionales capaces, idóneos con credibilidad, hasta ahora hizo 230 promesas en los gabinetes descentralizados, gastando más de 450 millones de soles, que pudo invertir mejor en compra de fertilizantes.

– Estamos amenazado con otro paro de transportista indefinido para el 27 de junio y no hay voluntad en busca de una solución política.

– Cómo no vamos estar con los pelos de punta, con un presidente inepto acusado de liderar una organización criminal, acusado de plagiar su tesis, de apoyar la fuga de sus compinches Juan Silva, Bruno Pacheco, y su sobrino Fray Vasquez. Un jefe de Estado que resultó peor que Martín Vizcarra, recontra mentiroso que puede «contagiar» al resto de peruanos inteligentes:

a) Que no quiere declarar ante el Congreso, un cobarde, que se esconde, no da la cara, se escuda en su inmunidad y sus tres abogados. No declara ante la prensa.

b) Que ante el fiscal, dice sólo mentiras o que le cambien la pregunta.

c) Un sindicalista básico que llegó al poder sin saber leer ni escribir, y cuando abre la boca dice barbaridades y demuestra su alarmante ignorancia.

d) Por todo ello, el otro «Vladi» y los «dinámicos de Perú Libre» hacen lo que le venga en gana.

– Cómo no estar molesto cuando el Congreso de la República se olvido de Dina Boluarte, Dimitry Senmache, Aníbal Torres y otros ministros de bajarle el dedo, por irse de «paseo con el cuento de semana de representación”, cuando nos está acercando un tsunami de grandes repercusiones políticas.

– Que culpa estaremos pagando que ahora estemos en manos de la nueva Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, con el cuento que puede devolverle al país la estabilidad y seguridad que se necesita en esta crisis generada por la incapacidad de Castillo y su gobierno corrupto? Que las investigaciones no se pueden detener. Qué el pueblo exige justicia.

– Bueno, amigo hemos llegado, a su destino al menos pude decirle mi verdad. No se olvide que los taxistas somos todos oídos…

Ahhhhh… el presidente de la República, Pedro Castillo, señaló desde la región de Arequipa que responderá ante la Comisión de Fiscalización por el caso Sarratea, los ascensos en las Fuerzas Armadas, entre otros. Jajaja… Jajaja!!!

A otro perro con ese hueso!!!