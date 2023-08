Presidenta Dina Boluarte ya está en Brasil

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Dina Boluarte no podrá ser vacada por viaje a Brasil y para dolor de los zurdos se cae toda la narrativa de dictadura.

LA QUIEREN SACAR REMOTAMENTE

1. Ya no saben que argumentar: que el 5% da permiso, al 8% no le interesa que se vaya donde le de la gana y el 99% no la quiere. Sus exaliados de Perú Libre y «niños» dicen por «Discrepancias» con la «Constitución» que con tanta rabia defienden. Al final, el Ejecutivo y Legislativo, son los poderes omnipotentes, que se arañan diciendo que es un gobierno que respeta la Carta Magna, cuando ninguno de los dos la respetan».

2. Así les de rabia y hagan pataleta la Jefa de Estado actúa dentro de una ley que aún no ha sido declarada como inconstitucional

la norma que ha permitido que la jefa de Estado viaje a Brasil. No les queda otra que esperar que el mencionado órgano jurisdiccional cambia de postura próximamente.

3. La mandataria Dina Boluarte llegó a Brasil y gobernará desde hoy de manera remota en medio de discrepancias luego de que el Congreso autorizara que la jefa de Estado saliera del país para participar de la Cuarta Reunión Presidencial de los Estados del Tratado de Cooperación Amazónia.

«En Brasil para participará en Cumbre de la Amazonía, donde se discutirán los complejos problemas que enfrenta la región amazónica, como los incendios forestales, las actividades de extracción, la pérdida de carbono, la tala ilegal de árboles, entre otros. Sostendrá una importante reunión bilateral con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva».

4. La Presidenta actúa dentro de una ley que aún no ha sido declarada inconstitucional, cuya norma ha permitido que la jefa de Estado viaje. Por ello, se debe esperar que el mencionado órgano jurisdiccional cambia de postura próximamente.

«Toda ley se presume constitucional en tanto el TC no declare su inconstitucionalidad, no la expulse del sistema jurídico. Por lo tanto, la ley que se ha remitido para que Dina Boluarte pueda salir del país, se presume su constitucionalidad. Eso no le genera alguna vacancia porque está actuando dentro de la presunta constitucionalidad que genera la ley».

Hecha la ley, hecha la trampa!