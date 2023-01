Presidenta Dina Boluarte, cierre la boca no sigue metiendo la pata en violenta crisis

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

«Yo los llamo tomar Lima, pero en paz», que carajo significa esto? Y se sonríe mientras miles de violentistas de diferentes regiones vienen en caravanas hacia Lima; derrochan logística y amenazan sembrar caos en la capital hasta que ella renuncie.

No defiendo a Dina Boluarte, pienso que es igual de caradura, fresca, e ignorante que el delincuente Pedro Castillo. Le tiembla las manos para gobernar, por eso vemos los resultados por su temor e incapacidad frente a los bloqueos de carreteras que paralizan el país y generan falta de combustibles, pero pide a la PNP que los trate con guantes de seda.

En el Sur: Puno, escasean productos como frutas y pollo, el precio del balón de gas se disparó. En Cusco se hacen colas para conseguir GLP. Y ahora quien los apoya???

En otras localidades: Madre de Dios, hay problemas con el escasez de agua, en Chiclayo no llega fruta de San Martín.

Costos: pérdidas irreparables según el exministro de agricultura Milton Von Hesse, aun no se cuantifica las pérdidas en Ica de agroexportacion, sector lácteo en Arequipa, etc. Este es el resultado de interrupciones de carreteras.

Se puede tener proporcionalidad frente a miles hijos de puta que toman carreteras, puentes, aeropuertos, queman empresas públicas y privadas, arman protestas, sin escrúpulos capturan a policías, lo masacran, rocían gasolina y lo queman vivo? Qué en los mercados cuyos comerciantes quieren trabajar, son obligados a cerrar amenazados de saqueos y muerte. Obligan a choferes de buses y camiones a parar porque sino se los incendian?

«No podemos caer ante MINORÍA violenta, rastrera, vengativa, rencorosa que quiere imponerse. Están desesperados porque ya habían capturado el gobierno y con Pedro Castillo legítimamente preso se les ha escapado de las manos. Aun así, somos libres de analizar y pensar libremente como actúan los comunistas, Movadef, Fenatep, Perú Libre, caviares, progres. Cómo se organiza la extrema izquierda?

• Sendero Luminoso,

• Movadef,

• Conare y …

• Dinámicos del Centro con toda una masa analfabetos que repitiendo como loros y sin conocer la Carta Magna, piden cambio de Constitución, pesar de que nunca la leyeron y no saben de que mierda se trata ni lo que dice.

Cuál es la Estrategia:

• Sacar a Boluarte y cierre del Congreso.

• Convocar Nuevas Elecciones, sin ninguna reforma, aprovechando que no se ha tenido tiempo de sacar a SALAS ARENAS del Jurado Nacional de Elecciones y a PIERO CORVETTO jefe la ONPE, lo cual les da tremenda ventaja para cometer un nuevo fraude electoral y que éste sea validado por estos corruptos.

«IMPONER A OTRO IMPRESENTABLE EN VEZ DEL DELINCUENTE PEDRO CASTILLO, PERO MENOS ESTÚPIDO».

Pretenden capturar el poder:

• Meter en «canadá» a Dina Boluarte como la expresidenta Añez en Bolivia, y ….

• Encarcelar a cualquier político opositor que represente amenaza (como han hecho con Luis Fernando CAMACHO en Bolivia).

• CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN sólo con la finalidad de agregar la REELECCIÓN y que el nuevo representante de la Extrema Izquierda se quede 50 años por lo menos.

EL EFECTO LULA, juega su favor la reciente elección de Lula, que ganó a Bolsonaro sospechosamente por un margen mínimo. Lula, delincuente de la mafia de Odebrecht y que dudosos jueces sacaron de la cárcel anulándole todos los juicios (Lula, no es cojudo actúa con perfil bajo, recién a tomado el mando, e incluso reconoció a Dina Boluarte).

LA IZQUIERDA CORRUPTA SACO A MERINO POR DOS MUERTOS (Brian Pintado e Inti Sotelo que culparon a la PNP) asesinados por los propios «revoltosos» dentro de la marcha:

• Uno con antecedentes probados de robo de celulares y

• El otro por venta de «quetes» de coca para poder ejercer presión social, como siempre muchos «pulpines estúpidos» marcharon gritando: «Merino no me representa», para desgracia no sabían ni porque protestaban, tontos útiles abundan.

CUBA INFILTRO AL ESPÍA GALLO ZAMORA COMO FALSO DIPLOMÁTICO, para entrenar a la extrema izquierda peruana y capturar el poder, como estrategia liderada por el cubano, su señora, venezolanos y bolivianos que aportan estrategias, logísticas, que ya están viviendo en el Perú. La democracia del Perú está en juego. Es vital resistir estas protestas violentas en donde se van a generar muertos para obligar a Boluarte a renunciar.

No me queda ninguna duda, si los «milicos o policías» no los matan en legítima defensa, no se dude que los subversivos los matarán (ya se ha visto el video como uno de ellos asesina a un compañero suyo), los necesita para generar la bulla de todas las ONGs y reclamen DDHH, usen presión internacional.

ES UNA GUERRA INTERNA Y EXTERNA Y AUN ASÍ HAY GENTE ESTÚPIDA Y PRENSA VENDIDA JODIENDO SI HAY UN POLICÍA O MILITAR QUE CULPAR.

«Cuantos vándalos, remanentes de sendero Movadef, Conare, Fenatep, Perú Libre, Nuevo Perú, etc se movilizan en estas protestas a nivel nacional 20, 30 o 40 mil? No es nada frente a 33 millones de peruanos que desean trabajar».

Algunos medios como La República y Canal 2 Latina hacen cobertura y escuchamos la estúpida frase de sus periodistas “El Pueblo pide la renuncia», «Nueva Constitución”. Así sean 100 mil personas que protestan, eso no es la totalidad del pueblo, no puede ser que a punta de violencia una minoría se imponga. A la mayoría no le interesa Nueva Constitución, quiere paz y trabajo.

En estado de emergencia se tiene que cumplir la ley, se tiene que imponer el orden. Que mueran los que tengan que morir, pero Sendero Luminoso no puede gobernar el Perú. Pueblo, FFAA y PNP estamos unidos en defensa de la Patria.