La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios aseguró que nunca le ha solicitado ayuda a Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior del Callao vinculado al caso ‘Los cuellos blancos del puerto’.

“Al investigado Walter Ríos Montalvo nunca le he pedido nada, como tampoco a ningún juez o jueza”, dijo a través de su cuenta en la red social Twitter.

Según un reportaje de Panorama, Elvia Barrios es investigada por el Ministerio Público por el presunto delito de tráfico de influencias, debido a que habría realizado una llamada telefónica al cuestionado exjuez para que favorezca a su hermano Víctor Barrios en un litigio que mantenía en el Juzgado de Paz Letrado del Callao.

Siempre he tenido una conducta ética y he actuado pegada al derecho y a la ley, por eso, no voy a permitir que se manche mi reputación e imagen, enfatizó la presidenta del PJ.