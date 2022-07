PRESIDENTA DEL CONGRESO A PUNTO DE NOMBRAR MAS OCIOSOS

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

El país necesita una explicación en forma inmediata

La firme que Maricarmen Alva, dueña y señora del Congreso, no cree en nadie, el Legislativo es el que tiene más poder, si algo en la Constitución no les conviene pues lo cambian, ella no sabe nada, sus «asesores naranjas» saben todo el teje y maneje del Legislativo, y no le pasará nada, eso lo sabe muy bien.

No me creen vayan al «área de participación ciudadana» del Congreso, hay trabajadores dando «vueltas como pollo a la brasa», que son puestos y amontonados por distintos congresistas es el «área del relleno de personas», sobretodo en estos tiempos de cambio de mesa, miren los nombrados a última hora. Esta es la congeladora de los exjefes y todos los colegas lo saben, pero pocos auscultan ese espacio de hueveo congresal/laboral.

Sobre tales irregularidades con cada Mesa Directiva del Congreso de la República: nombramientos indebidos de ociosos que pasan como asesores, siempre existió. El personal actual del congreso bordea las 3 mil personas !!! Muchos fantasmas. Entre el personal a nombrar estará su asistente, modisto y amigo íntimo?

Maricarmen, pasa a plazo fijo a personal sin experiencia en esas áreas, solo por ser sus amigos con esos sueldazos, ex trabajadores de la presidencia, de Vitocho, y Barnechea, casi 20 mil soles mensuales, qué fácil como si fuera su chacra, sin dar explicaciones a nadie.

La verdad:

1. Esta es una práctica que pretenden realizar todos los Presidentes del Parlamento que dejan el cargo. Se nota que su personal no tiene experiencia ni criterio, sino Maricarmen Alva no hubiera cometido las burradas que ha hecho y su gestión no fuera un desastre.

2. Por algo muy simple, el Congreso como la Contraloría no tienen control ni supervisión. Aunque usted no lo crea sí están la cosas en este país.

3. Será que la corrupción nombra a su personal para que sirvan de topos y/o pagar favores???

4. La Contraloría detectó que Fuerza Popular, bajo la presidencia del Congreso, nombró a 17 personas indebidamente sin que cuenten con los requisitos.

5. A diferencia de anteriores periodos y de su despacho mismo, Alva en la presidencia tiene personal que cuenta con varios años de experiencia. Algunos con hasta 10 años de experiencia ininterrumpida, pero recién podrán iniciar la carrera para sumar los 5 años requeridos.

6. El retorno a la bicameralidad, puede ser una oportunidad para reformar la planilla congresal, logrando mantener los puestos necesarios y sacar a las personas que poco o nada aportan???