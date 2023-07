Presidenta de EsSalud, quiere lavarse la cara antes actos de corrupción.

By

Rosa Gutiérrez no ha descubierto la pólvora, si levanta la alfombra encontrará dinamita en EsSalud.

Será por ello, que Rosa Gutiérrez, Incorporó a la exprocuradora Karen Ampuero al Seguro Social de Salud, como parte de la estrategia de la actual gestión para combatir la corrupción y resguardar los intereses de los asegurados? Ya pues…

Pregunto, ¿Que hizo cambiar de opinión a la exprocuradora Katherine Ampuero para asumir el puesto en EsSalud? Cómo se explica esto, ayer la calificó de incapaz y hoy se suma a equipo de Rosa Gutiérrez en EsSalud? Cuál es la línea de conducta? Qué pasó? Supuestamente, revisará la dilatación del proceso de contratación del servicio de vigilancia, el posible direccionamiento en compras de 99 ambulancias y el préstamo a la empresa ESVICSAC???

Jajaja… el Perú actual, resumido en una foto, ya no hay duda qué dejaron sus ideologías políticas para saquear nuestro país, pero gato y pericote unidos!

Pero, el Dr.Manuel Vásquez Gálvez, Secretario General del SINAMSSOP, no se queda callado, señala que “ESTÁ MUY BIEN QUE SE HAGA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN PERO QUIEN LO HAGA DEBE SER UNA PERSONA QUE NO TENGA DENUNCIAS O INDICIOS DE CORRUPCIÓN”, que desde un principio rechazaron la designación de la Dra. Rosa Gutiérrez como presidenta de EsSalud, por su pésima gestión en el Minsa y así se lo hicieron saber a través de una carta a la presidente Fina Boluarte. Quien ha manifestado que hubo un error y van a corregir.

«Que la denuncia no la hace el SINAMSSOP, sino EsSalud a través de un comunicado. Que estás modalidades de corrupción siempre han existido y ante el escándalo, Rosa Gutiérrez se juega su última ficha, nombrando a Karen Ampuero para poner el dedo en la llaga y denuncia millonarias irregularidades en gestión anterior».

1. EsSalud, denunció una serie de presuntas irregularidades que se habrían dado durante la anterior gestión. Según la institución, los casos no fueron advertidos ni identificados oportunamente al órgano de control correspondiente.

2. Precisó que se trata de 3 escenarios: Dilatación del proceso de contratación de servicio de vigilancia, postergado hasta 40 veces, dando origen así a la figura de desabastecimiento para realizar adjudicaciones directas por más de S/ 110 millones.

3. Posible direccionamiento en compras de 99 ambulancias por un monto de S/ 65 millones Préstamo de EsSalud a favor de la empresa Esvicsac por S/ 30 millones sin aprobación del consejo directivo.

Con el pretexto que “El dinero de cada asegurado debe ser resguardado en beneficio de una atención de calidad. En mérito a ese compromiso, queremos hacer público que hemos solicitado a la Contraloría General de la República que realice todas las acciones de control respectivas”, señala el comunicado.

Como si nada, agregan que “la corrupción es un cáncer que debe ser erradicado de la institución y de la sociedad en su conjunto”.

“Nos comprometemos a tomar medidas firmes y contundentes para enfrentar estos casos de corrupción identificados y asegurar que los responsables rindan cuentas ante la justicia”, se lee en el pronunciamiento.

