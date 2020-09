El Presidente de la República del Perú, Martín Vizcarra ha quedado, totalmente, en manos del Congreso. De aquel Congreso que él desdeñó, de aquel Congreso que él culpó y quiso destruir y humillar. No sabemos si se someterá mañana, a las 10 de la mañana, al escrutinio de los congresistas, que lo tienen en sus manos, o si, sencillamente irá su abogado Roberto Pereira a defenderlo al hemiciclo.

Sus cálculos políticos, en el sentido, de que el Tribunal Constitucional le iba a salvar la cabeza ya son historia. Ahora está entre la espada y la pared.

Si va recibirá una andanada de críticas de los parlamentarios que lo humillarán y deberá pedir perdón a todos los peruanos, ya no echándole la culpa a su entorno, a los que lo traicionaron, sino hacer un mea culpa de verdad. Pero, también se pinta otro escenario, aquel en el que decida no pisar el Parlamento mañana y solo mandar su abogado defensor. Lo cual podría tomarse como una afrenta y desaire al Congreso y, además, al pueblo que requiere que le pida perdón.

Finalmente, terminada esta etapa hermenéutica del Congreso, deberá pasar al debate y votación para ver si este Congreso, al cual él enfrentó, decide perdonarle la vida o vacarlo. Para que suceda esto último solo necesita 87 votos, los cuales pueden conseguirse en la nueva coyuntura.

El cabildeo, los acuerdos de los voceros y las bancadas congresales están en estos momentos viendo si reúnen o no los votos necesarios. El país detiene el aliento hasta mañana en que deberá presentarse o no, el Presidente y de lo que sucederá más tarde. Esperemos con los dedos cruzados de que no sea para mal sino para bien de nuestro querido país, y del pueblo peruano, que no tiene nada que ver en este en tuerto presidencial.

EL TC

Por su parte, como sabemos, el Tribunal Constitucional decidió rechazar la medida cautelar presentada por el Poder Ejecutivo para frenar el proceso de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra, pese a haber admitido la demanda competencial que englobaba este recurso.

Así, el proceso sigue su curso, por lo que el pleno deberá debatir la moción de vacancia presentada contra el presidente.

En cuanto a la votación, fueron cinco los magistrados que votaron en contra de admitir la medida cautelar interpuesta por el Ejecutivo. Solo dos votaron a favor hasta que se resuelva la demanda competencial.

En tanto, el tema de fondo, la demanda competencial fue admitida, pero, según la presidenta del TC, Marianella Ledesma, el fallo se dará a conocer en dos meses.