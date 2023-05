Presentan ensayo sobre la Democracia Paritaria en el Perú, de la Dra. Cecilia Milagros Díaz Huanca

Señala, en su estudio, que la investigación tiene como finalidad profundizar en el análisis de la democracia paritaria en el Perú, teniendo como objetivo identificar el nivel de participación de las mujeres en la democracia, siendo un estilo cualitativo con dos variables y de diseño Ex post facto. En ese sentido, se utilizaron como fuentes sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional, informes de la Defensoría del Pueblo, la Constitución Política del Perú de 1993 y otras normas legales sobre la materia.

Las condiciones en que las mujeres se desenvuelven en la sociedad actualmente, en pleno umbral del sigo XXI, no solo relegan a la mujer a las labores domésticas, sino que les niegan la necesaria libertad para la representación y participación ciudadana.

En el resumen de esta obra la Dra. Díaz Huanca, señala que la historia de la mujer en el mundo ha estado signada por la marginación y el abuso, producto de un sistema patriarcal, posteriormente, del machismo inoperante en casi todos los países, incluso en los denominados estados de derecho democráticos, tal situación no ha variado, así como también, la concesión de derechos fundamentales a las mujeres, se da en forma mezquina, desmintiendo los postulados constitucionales.

