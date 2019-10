Como uno de los servicios de mensajería más usados, WhatsApp ha intentado dar al usuario muchas novedades y mejoras. Ante todo, intentan mejorar esta herramienta y ampliar aún más su uso.

Junto con Dark Mode, una de las funcionalidades más solicitadas es la posibilidad de utilizar la misma cuenta de este servicio en varias máquinas. Lamentablemente, esto todavía no es posible, pero pronto el escenario de WhatsApp podría cambiar radicalmente.

En la actualidad, WhatsApp tiene grandes limitaciones en ser usado simultáneamente en varias plataformas. Proporciona acceso a través de smartphone y web, y el primero de ellos está activo para ser usado. Se habla de cambios, pero todavía no se ve nada concreto.

Este escenario puede cambiar pronto, gracias a un cambio radical e importante en su filosofía. El sitio WABetaInfo ha avanzado ahora que esta novedad puede surgir pronto. La misma cuenta se puede usar en varios equipos, sin ninguna configuración o app diferente.

As previously announced, WhatsApp is developing a feature what will allow to use your WhatsApp account on more devices at the same time. Chats will be still end-to-end encrypted because WhatsApp was developing a new method to assign keys to specific devices.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 29, 2019