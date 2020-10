El interés del Real Madrid en la contratación de Kylian Mbappé no es una novedad, pero la verdad es que el cambio del internacional francés al Santiago Bernabéu aún no se ha concretado, pero no debería estar lejos de suceder.

La edición española de Eurosport avanzó, este viernes, que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, habrá prometido a Zinedine Zidane que Mbappé llegará al club español en el verano del próximo año.

“Jovic será el 9 hasta que Mbappé llegue”, habrá dicho el presidente de los merengues a su técnico que ve en la contratación del francés la prioridad en la ventana de transferencias del próximo año.

El internacional serbio sumó los primeros minutos de la época en el enfrentamiento con el Real Betis, pero la verdad es que su salida del Real Madrid siempre estuvo sobre la mesa. Sin embargo, el Real Madrid, según la misma fuente, no avanzará hacia la contratación de ningún delantero, asumiendo como prioridad la contratación de Mbappé en 2021.

“Mbappé es el elegido para poner el nuevo Bernabéu de pie”, confirman fuentes del club a Eurosport. El contrato del francés con el PSG finaliza en 2022 y, con el joven de 21 años ya habiendo dado señales de su intención de no renovar, el club probablemente intentará recuperar parte de los 180 millones de euros que gastó para contratarlo a AS Monaco.