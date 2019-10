Las baterías de litio permitieron un “mundo recargable”, según el anuncio del Nobel de Química. Tres investigadores han contribuido a la revolución tecnológica que podemos llevar a cualquier parte.

El Premio Nobel de Química se concedió este miércoles a John B. Goodenough, de la Universidad de Texas (Austin, Estados Unidos), M. Stanley Whittingham, de la Universidad Binghamton (Universidad Estatal de Nueva York) y Akira Yoshino, de la Universidad Meijo y Asahi Kasei Corporation (Japón), por el desarrollo de las baterías de litio. El trabajo comenzó en los años setenta, pero cambió la sociedad para siempre. Si no me cree, coja su teléfono o su portátil y sabrá por qué.

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2019