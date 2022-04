PREMIER ANIBAL TORRES OFENDE A LA HUMANIDAD

By

Pone como ejemplo a seguir a Adolfo Hitler

Hoy en día cabe preguntarse, si el nazismo murió, por que la peste comunista sigue siendo nefasta para el Hombre? una de las respuestas quizás, sea la mayor estupidez e ignorancia de muchos que por lo bajo idolatran el legado de sanguinarios dictadores como Hitler genocida de 6 millones de judíos. Y porque no de Stalin que liquidó a 30 millones?

Lo real es que «Caníbal» Torres, quien se queja de la ingratitud del pueblo nos tiene acostumbrado a frases desafortunadas como, «que si la oposición seguía con su agenda vacadora, los cerros bajarían y correrían ríos de sangre», «desacreditar a la PNP», «si no hay pollo, coman pescado» o las que soltó en el Consejo de Ministros realizado en Huancayo – que costó al erario nacional más de 2.5 millones de soles por dos días-, «elogiar a un criminal y genocida vomo Hitler» tal como dicen todos los medios y que ha generado todo tipo de protestas especialmente de las embajadas Israel y Alemania.

Además de la vergüenza a nivel mundial, lo cojonudo es que el viejito rabioso se la pega de «sabelón», al estilo de PBO, que a su lado es «chancleta». O es que vivimos en un país donde la prensa saca de contexto todo y pone en su titular o en su portada lo que le conviene? Daña, desinforma y nunca aporta? Gastó su bala de plata?

La firme ¿Qué dijo Aníbal Torres? Sin sacar del contexto: Aníbal Torres hablaba de cómo mejorar el sistema de transporte en el Perú y dijo: “Las vías de comunicación son como las venas y las arterias en el ser humano para poder sobrevivir, para poder avanzar. Les pongo un ejemplo (…). En una oportunidad Hitler visita el norte de Italia. Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos y convirtió a Alemania en la potencia mundial. Tenemos que esforzarnos”.

“Hitler llenó de autopistas a Alemania”, ¿cierto o falso? CIERTO, Hitler utilizaba cada inauguración de un tramo como método propagandístico. Fue utilizado como pista de aterrizaje para sus aviones en la Guerra. Las autopistas fueron masificadas a través de las próximas décadas.

¿Quiere decir que contar la historia de Hitler, es avalarlo? NO, MUCHACHITO TONTO.

Hitler cometió crímenes. POR SUPUESTO QUE SÍ. Más allá de nuestras ideologías o posiciones políticas, está la historia.

El error del Primer Ministro, Torres, es haber puesto a Hitler como ejemplo de gestión. Pudo hablar de la civilización Caral, de los Chankas, de los Incas y de tantas culturas que tenemos en nuestro país de hombres y mujeres que, con su sabiduría, han construido una mejor comunidad y han construido un mejor manejo de reciprocidad? Ahí está el detalle.

Nada en la vida sucede por casualidad, sino por un motivo; mencionar a Adolfo Hitler en estas circunstancias de convulsión social, de todas las personas que son un ejemplo en el mundo a seguir y tomar como referencia a un nazi que infló el descontento de los alemanes por los judíos, por que estaban quebrados por el tratado de Versalles, es deplorable.

Nuestro país no esta quebrado y no tenemos un odio a las empresas, nosotros sabemos que la única forma es compitiendo, produciendo y son los burócratas del «sector público» los que nos reprimen para crecer con tantas regulaciones que se quedan en sus oficinas y no entienden a los emprendedores peruanos.

En medio de esta crisis y tantas fardad el pueblo necesita soluciones inmediatas y enfrentamientos inútiles… Aníbal Torres, debe renunciar irse a su casa y descansar?

SEGUIRÁ PROVOCANDO A LA OPOSICIÓN COMO PRIMER MINISTRO PARA CERRAR EL CONGRESO…