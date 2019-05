Nadie para los faenones de terrenos en Lima. Faenones sin límites, sin solución, sin salida, sin decisión política ¿Quién para a estas mafias? ¿Acaso el presidente Martín Vizcarra, no conoce el tema? ¿Cuál es el resultado del trabajo del servicio de inteligencia del ministerio del Interior y la PNP? ¿Qué dice primer “Pantaleón”?¿Quién pone cascabel al gato?

Las mafias son bien conocidas por la población en general, por la PNP a lo largo de todas las comisarías y organismos acreditados. Pero, como siempre hay malos elementos que venden su alma, ya no al diablo sino a los traficantes de terrenos.



La necesidad pública de disponer de una vivienda decorosa y de futuro para nuestros hijos, es prioridad natural, es prioridad de “emergencia”, así lo entienden la gran mayoría de peruanos, entonces ¿Por qué El ministro de Vivienda, no hace una evaluación sobre el tema y presenta alternativas en el Consejo de Ministros, como:



1) Cuántos “invasores” hay alrededor de Lima?

2) Cuántos terrenos han sido “usurpados” por las mafias?

3) Cuántos terrenos han sido “construidos” con material noble y esteras?

4) Cuántos terrenos han sido “edificados” con uno, dos, tres y hasta cuatro pisos, haciendo de esto una demostración de que los “provincianos” (con el perdón de ellos) sí disponen de dinero como para hacerse de un terreno por las vías democráticas, decentes, por decirlo de algún modo por Mi Vivienda, Techo Propio o las entidades bancarias?

5) Acaso, no sabe el ministro de Vivienda, que más caro le sale al gobierno “socializar”, “remodelar”, “implementar”, “construir”: pistas, veredas, redes de agua, desagüe, comisarías, hospitales, colegios, organismos propios del gobierno, etc. etc. y es más grave, tener viviendas mal construidas, viviendas tugurizadas, viviendas paupérrimas, barrios con delincuencia de todo calibre, sin futuro para su vida actual, con niños y jóvenes rodeados por gente de mal vivir, “camuflada”? ¿ Por qué no delinear políticas idóneas para “destugurizar” estos cientos y cientos de asentamientos humanos, pueblos jóvenes, zonas emergentes?



Lo más significativo de estos barrios “blindados” contra la presencia policial y los servicios de inteligencia de la PNP, sirven para “lavar”, “guardar”, “acoger” a las mafias de narcotraficantes y sus huestes terroristas:



– La Victoria, 500 manzanas

– Breña, 150 manzanas

– San Miguel, 150 manzanas

– Chorrillos, 300 manzanas

– Barrios Altos, 400 manzanas, etc.



Presidente Vizcarra, Primero: se construye nuevas viviendas para “alojar” a los ciudadanos de los distritos citados. Segundo: se “tumban”, se “trasladan”, se les “habilita” viviendas en alquiler-venta a largo plazo y con intereses blandos. Esta debe ser la política de vivienda del gobierno con verdadera inclusión social, lo demás es cuento.