Impactante Explosión en Beirut deja varios muertos

La explosión se produjo en la zona portuaria que contenía almacenes y se sintió a 200 km; lugar recibía advertencias desde 2014

La Cúpula de seguridad general declaró que la explosión fue causada por llamas donde se almacenaba material incautado altamente explosivo

2.750 toneladas de nitrato de amonio estaban en el puerto; Embajada de Estados Unidos pide a la gente a evitar los gases tóxicos

Comité de investigación tendrá cinco días para identificar a los responsables; equipo de bomberos despareció mientras combatía incendios

Abrumados, los hospitales piden donación de sangre y rechazan nuevos pacientes heridos; los niños con cáncer fueron retirados apresuradamente de las camas.

Alrededor de 2.750 toneladas de nitrato de amonio, sustancia utilizada en la producción de explosivos y fertilizantes, pueden ser la causa de la gran explosión que se ha producido hoy en Beirut, la capital del Líbano. La sustancia había sido confiscada y estaba siendo almacenada sin el debido cuidado, informó hoy el presidente del Líbano, Michel Aoun.

La situación causó pánico y destrucción en la región portuaria. Se pudo ver una gigantesca columna de humo en toda la ciudad, informaron testigos y los medios locales. Vitrinas de tiendas y casas de diversos barrios estallaron y coches fueron abandonados en las calles sin los vidrios y con el airbag activado. Muchas casas perdieron sus balcones. El impacto se sintió incluso en Chipre, a más de 200 km de la costa libanesa.

Al menos 78 personas murieron, informó el ministro de salud Hamad Hassan, y alrededor de 4 mil heridos están siendo enviados a hospitales de la ciudad. El balance, sin embargo, sigue siendo provisional y las cifras se actualizan en tiempo real. Según la Cruz Roja, 60 heridos están en situación crítica. Según las autoridades, el tamaño de la tragedia es mayor que el reportado hasta la fecha. El gobernador de la ciudad de Beirut, Marwan Aboud, dijo en una entrevista con el canal Sky News, que un equipo de bomberos que estaba combatiendo el incendio inicial había “desaparecido” después de la explosión.

En un comunicado, la Embajada de los Estados Unidos en la ciudad instó a las personas a usar máscaras y quedarse en casa después de “informes de gases tóxicos” liberados.

“Es inadmisible que una carga de nitrato de amonio haya estado en un almacén durante seis años, sin medidas preventivas. Esto es inaceptable y no podemos permanecer en silencio sobre este tema”, declaró el primer ministro Hassan Diab durante el Reunión del Consejo de alta defensa, según declaraciones citadas por un portavoz en una conferencia de prensa. El almacén ha estado recibiendo advertencias sobre su peligro desde 2014.

Un comité de investigación tendrá cinco días para identificar a los responsables de la explosión. La iniciativa fue tomada después de la reunión del Consejo de alta defensa, que contó con el primer ministro y el presidente.

Diab decretó un día de luto nacional. Según Reuters, se espera que se declare un estado de emergencia en Beirut en las próximas dos semanas. Un “Poder Militar supremo se encargará de todas las prerrogativas de seguridad”. El gobierno tendrá una reunión de urgencia mañana.

Beirut, la capital del Líbano, tiene alrededor de 360 mil habitantes y se encuentra en la Costa Del Mar Mediterráneo. El país, a su vez, limita con Israel (al sur) y Siria (al este y al norte.

La explosión sacudió varias áreas de la capital, rompiendo ventanas y puertas y dañando vehículos. Según testigos, fue precedida por otra explosión, sensiblemente menor que la explosión.

Otro testigo le dijo a la agencia de noticias que vio un humo gris intenso cerca del área del puerto y luego escuchó una explosión y vio llamas de fuego y humo negro.

Todas las ventanas del centro de la ciudad están rotas y hay heridos caminando. Es un caos total.”

En una entrevista con la prensa, el contralmirante Sergio Renato Berna responsable de la embarcación, informó que los militares percibieron la explosión mientras patrullaban en las afueras del puerto de la capital libanesa.

En las redes sociales, varios vídeos registran la explosión en diferentes ángulos y las escenas de terror en las calles después del incidente. En una entrevista con la BBC, Hadi Nasrallah, testigo de la explosión, dijo que la escena era “muy aterradora” y que el ruido era “muy fuerte”.

De repente, perdí mi audición. Perdí mi audición por unos segundos. Sabía que algo estaba mal y de repente vi los fragmentos de vidrio que se extendían sobre el automóvil.”

Los periodistas fueron prohibidos de acceder a la zona, según un corresponsal de la AFP. Frente al Centro médico de Clémenceau, docenas de heridos, incluidos niños, algunos cubiertos de sangre, esperaban ser atentidos, según la agencia.

Algunos botiquines estaban tan sobrecargados que incluso rechazaron a los pacientes heridos. Según la información del periódico New York Times, el hospital más grande de la ciudad, el St. George, tiene las ventanas destruidas y tiene el techo destrozado. Partes del techo cayeron sobre los pacientes.

Las personas que estaban internadas en la unidad se lesionaron con la metralla y los padres de algunos niños con cáncer tomaron los accesos de sus hijos a toda prisa y huyeron del lugar con miedo.

Una fuente del área de seguridad dijo que las víctimas fueron llevadas a tratamiento fuera de la ciudad porque los hospitales de Beirut estaban llenos de heridos. Las ambulancias de la Cruz Roja del Norte y del Sur del país y el valle del Beca en el Este fueron llamadas para ayudar.

El gobernador de la ciudad de Beirut, Marwan Aboud, vio la explosión como “un desastre nacional similar a Hiroshima“, en referencia a la ciudad japonesa bombardeada al final de la Segunda Guerra Mundial, y dijo que “Beirut es una ciudad devastada, y la escala del daño es enorme

