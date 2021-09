Posición ambigua de Acción Popular en el Congreso de la República

“En el Perú tenemos una democracia imperfecta, una democracia que adolece de partidos, UNA DEMOCRACIA COBARDE. En su lugar hay, más bien, un cúmulo de vientres de alquiler y de políticos advenedizos, ganapanes y sin vocación de servicio, como de EMPRESARIOS ARREGLADORES que no responden ni a un plan país ni a un ideario, sino más bien a intereses.

Faltando los últimos asesinatos perpetrados por Sendero Luminoso, más aun cuando se sabe que este grupo terrorista, no solo ha sobrevivido a través del Movadef, sino que hoy gobierna, subrepticiamente, bajo los postulados senderistas, aun disfrazado con harapientos ropajes democráticos? Que el presidente Pedro Castillo, forma parte de una de estas facciones del senderismo encubierto, pero hoy el pueblo se ha fortalecido, sale a las calles para no permitir que situaciones como las que ocasionó Sendero vuelvan a ocurrir.

NO dejes que la Izquierda se ROBE las Elecciones en EE.UU.

Seguro te interesa NO dejes que la Izquierda se ROBE las Elecciones en EE.UU.

1 de octubre : Fujimori anuncia que Guzmán ha propuesto un acuerdo de paz, que no es acatado por la facción liderada por “Artemio”.

¿Se puede ser ambivalente ante los miles de muertos que dejó Sendero Luminoso? No debemos olvidar los principales acontecimientos ocurridos en Perú desde 1980, cuando Sendero Luminoso inició la lucha armada, que concluyó 20 años después con casi 70.000 muertos, la mitad a manos de la organización maoísta.

Sus conclusiones? aluden a la responsabilidad de las fuerzas armadas y de los subversivos, en una proporción mayor por parte de los últimos; a que las víctimas fueron mayormente campesinos indios procedentes de los departamentos más marginados del sur del Perú como Ayacucho, Huancavelica, y Apurímac; y que fueron 69.280 los muertos como consecuencia de esta violencia. Salvo la evaluación del número de las víctimas, que triplica los estimados que en su momento se hicieron, las otras conclusiones no ofrecen mayores sorpresas a quienes desde los ochenta se interesaron por el fenómeno de Sendero Luminoso.

BURLA TOTAL AL PAÍS, NO SOLO PROTEGIERON A “LAGARTO” VIZCARRA, LO MISMO CON EL “QUIJOTE” SAGASTI, SEGÚN ELLOS POR LA GOBERNABILIDAD: A OTRO PERRO CON ESE HUESO!!! ¿Estos miserables no tienen memoria, fueron complacientes junto a los “caviares- que manejan medios y ONGs- con las barbarie de Sendero Luminoso? ¿Diego García Sayán, el rey de los caviares apoyado por Valentín Paniagua y Toledo abiertamente, fue ministro de Justicia, “gestor de las flexibilizaciones y premios a los terroristas” y “pagos de jugosas indemnizaciones”?

By