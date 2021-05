“Aunque tengo vértigo, debo admitir que no sufrí nada”, dijo otro residente, Rui Brandão .

“Vivo aquí, y cuando escuché por primera vez sobre el diseño de este puente, no creía mucho. Pero hoy estoy muy orgulloso de estar aquí”, dijo Márcio Soare s, residente.

El paisaje es tranquilo, pero el cruce no es para personas con nervios débiles, la pasarela cruza un desfiladero de granito y consta de 127 placas de acero con rejillas metálicas de 1,2 m de ancho, fijadas por cables de acero a pilares en forma de V ubicados en cada extremo y dos torres masivas a cada lado, se balancea un poco con cada paso.

By