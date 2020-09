Ya en el interior, el nuevo Macan 2020 ahora muestra una consola central rediseñada, destacando la enorme pantalla táctil de 11 pulgadas del centro multimedia, esta con comandos de voz y el sistema Here Cloud de monitoreo de tráfico en tiempo real. También hay una aplicación Off Road Precision para teléfonos inteligentes que permite al conductor gravar sus experiencias off-road.

Durante el Salón del Automóvil de São Paulo 2018, Porsche presentó la nueva línea del Macan 2020 (sí, tardó en llegar a las tiendas). El modelo debutó con sus primeros cambios visuales profundos, anunciados unos cinco años después de su lanzamiento. El automóvil recibió mejoras no visuales y no de acabado interno y recibió aún nuevas características.

El Porsche Macan 2020 es prácticamente una versión en miniatura del SUV más antiguo de Porsche. Las similitudes están presentes desde todos los lados. Y esto no está mal: el diseño de ambos autos está muy bien resuelto y agrada.

By