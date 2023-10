¿Porqué no se tocan los dedos en la Creación de Adán de Miguel Ángel?

67 Vistas

La Creación de Adán de Miguel Ángel, entre todas las obras maestras de la Capilla Sixtina, sin duda, es una de las más famosas.

Lo más llamativo es el detalle particular de las manos, la escena central, donde el soplo de la vida por la cual Dios crea el hombre ha sido tantas veces replicado en obras de arte, publicidad y cine.

Será por ello que muchos se preguntan ¿Por qué los dedos de Dios y Adán no se tocan en la obra de arte de Miguel Ángel? Si vemos la famosísima obra en el techo de la capilla Sixtina del palacio apostólico de la ciudad del Vaticano, los dedos nunca se tocan.



En esta obra, el dedo de Dios está extendido al máximo, pero el dedo de Adán está con las últimas falanges contraídas.

El sentido del arte es explicar que Dios siempre está allí, pero la decisión es del hombre. Si el hombre quiere tocar a Dios necesitará estirar el dedo, pero al no estirar el dedo, podrá pasar toda su vida sin buscarlo. «La última falange contraída del dedo de Adán representa al libre albedrío».

Cuando, en 1512, Miguel Ángel finalmente completó el fresco en el techo de la Capilla Sixtina, que es considerada una de las obras más famosas de la historia del arte, los cardenales responsables del cuidado de las obras permanecieron durante horas para mirar y admirar el magnífico fresco. Tras el análisis, se reunieron con el maestro, Miguel Ángel y, sin vergüenza, dispararon: ¡hazlo de nuevo! El descontento, por supuesto, no fue por todo el trabajo, sino por un detalle aparentemente sin importancia. Miguel Ángel había dibujado el panel de la creación del hombre con los dedos de Dios y Adán, tocándose. Los cardenales pidieron que no se tocaran, sino que los dedos de ambos se mantuvieran separados y más: que el dedo de Dios siempre esté estirado al máximo, pero que el dedo de Adán se contrajera en la última falange.

Un dato: durante una restauración se advirtió que en pasado se había producido una grieta en el punto de «contacto». Esto había provocado que un pedazo de la obra se despegara con la perdida de tres falanges de los dedos de Adan.

Este desprendimiento se produjo cuando Miguel Ángel ya había fallecido, por lo que fue necesario recurrir a otro artista para la reconstrucción. Por lo tanto una pequeñísima parte de la pintura, digamos que es obra de Domenico Carnevali, pintor italiano del siglo XVI, que tuvo el importante encargo de restaurar, varias partes de la Capilla Sixtina.

En ese icónico encuentro entre los dedos de Dios y Adán, se revela una verdad ineludible sobre la naturaleza humana y nuestra capacidad de elección.

«Dios, con su dedo extendido, representa esa presencia constante y eterna, siempre dispuesta a conectarse con la humanidad. Sin embargo, la sutileza de Adán, con su dedo ligeramente retraído, refleja nuestra libertad inherente para decidir, para actuar, para buscar… o para retraernos».

La elección es nuestra, y en esa pequeña distancia entre esos dos dedos, yace la complejidad de la existencia humana. Cómo vemos el mensaje es claro y, al mismo tiempo, desafiante: la iniciativa, el deseo de conectarse y buscar un propósito más grande, debe venir de nosotros.

En un mundo donde las distracciones son muchas y las verdades a menudo se diluyen, esta obra nos invita a reflexionar sobre nuestras elecciones y sobre lo que realmente valoramos. Es un recordatorio de que, en última instancia, el poder de decidir nuestro destino yace en nuestras manos.

También hay de los que dicen y por qué Dios no estira más, no digo su dedo, sino su mano para tocar aunque sólo sea un dedo de Adán ?

Acaso es porque desde el principio nos abandonó o simplemente no existe. Pero el cuadro si representa la genialidad de su autor.

